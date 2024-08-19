https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ali-koctan-parti-liderlerinden-sonra-bakan-yerlikayaya-ziyaret-1087024387.html
Ali Koç'tan parti liderlerinden sonra Bakan Yerlikaya'ya ziyaret
Ali Koç'tan parti liderlerinden sonra Bakan Yerlikaya'ya ziyaret
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu. Ali Koç ziyaret sırasında Yerlikaya'ya... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T21:00+0300
2024-08-19T21:00+0300
2024-08-19T21:02+0300
spor
ali koç
ali yerlikaya
ziyaret
devlet bahçeli
özgür özel
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel' den sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu’nun kıymetli üyelerini kabul ettik. Sayın Koç’a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ali-koctan-genel-lider-ziyareti-chp-ardindan--mhp-lideri-bahceli-ile-gorustu-1087011061.html
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ali koç, ali yerlikaya, ziyaret, devlet bahçeli, özgür özel
ali koç, ali yerlikaya, ziyaret, devlet bahçeli, özgür özel
Ali Koç'tan parti liderlerinden sonra Bakan Yerlikaya'ya ziyaret
21:00 19.08.2024 (güncellendi: 21:02 19.08.2024)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu. Ali Koç ziyaret sırasında Yerlikaya'ya Fenerbahçe forması hediye etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel' den sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Bakan Yerlikaya ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu’nun kıymetli üyelerini kabul ettik. Sayın Koç’a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.