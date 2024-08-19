https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ali-koctan-parti-liderlerinden-sonra-bakan-yerlikayaya-ziyaret-1087024387.html

Ali Koç'tan parti liderlerinden sonra Bakan Yerlikaya'ya ziyaret

Ali Koç'tan parti liderlerinden sonra Bakan Yerlikaya'ya ziyaret

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu. Ali Koç ziyaret sırasında Yerlikaya'ya... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T21:00+0300

2024-08-19T21:00+0300

2024-08-19T21:02+0300

spor

ali koç

ali yerlikaya

ziyaret

devlet bahçeli

özgür özel

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel' den sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu’nun kıymetli üyelerini kabul ettik. Sayın Koç’a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ali-koctan-genel-lider-ziyareti-chp-ardindan--mhp-lideri-bahceli-ile-gorustu-1087011061.html

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ali koç, ali yerlikaya, ziyaret, devlet bahçeli, özgür özel