https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ali-koctan-genel-lider-ziyareti-chp-ardindan--mhp-lideri-bahceli-ile-gorustu-1087011061.html
Ali Koç'tan genel lider ziyareti: CHP ardından MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Ali Koç'tan genel lider ziyareti: CHP ardından MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Devlet Bahçeli ile görüştü. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T15:39+0300
2024-08-19T15:39+0300
2024-08-19T15:40+0300
türkiye
ali koç
devlet bahçeli
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Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, Göztepeli bir görevlinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u arkasından iterek yere düşürmesiyle başlayan tartışmalar sürerken, Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezi’ne geldi. Koç, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız tarafından karşılandı.Ali Koç, MHP’yi ziyaretinden önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ozgur-ozel-ali-koc-ile-bir-araya-geldi-1087003550.html
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ali koç, devlet bahçeli
Ali Koç'tan genel lider ziyareti: CHP ardından MHP lideri Bahçeli ile görüştü
15:39 19.08.2024 (güncellendi: 15:40 19.08.2024)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Devlet Bahçeli ile görüştü.
Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, Göztepeli bir görevlinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u arkasından iterek yere düşürmesiyle başlayan tartışmalar sürerken, Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezi’ne geldi.
Koç, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız tarafından karşılandı.
Ali Koç, MHP’yi ziyaretinden önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.