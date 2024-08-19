https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ali-koctan-genel-lider-ziyareti-chp-ardindan--mhp-lideri-bahceli-ile-gorustu-1087011061.html

Ali Koç'tan genel lider ziyareti: CHP ardından MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Ali Koç'tan genel lider ziyareti: CHP ardından MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Devlet Bahçeli ile görüştü. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T15:39+0300

2024-08-19T15:39+0300

2024-08-19T15:40+0300

türkiye

ali koç

devlet bahçeli

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Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, Göztepeli bir görevlinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u arkasından iterek yere düşürmesiyle başlayan tartışmalar sürerken, Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezi’ne geldi. Koç, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız tarafından karşılandı.Ali Koç, MHP’yi ziyaretinden önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ozgur-ozel-ali-koc-ile-bir-araya-geldi-1087003550.html

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Sputnik Türkiye

ali koç, devlet bahçeli