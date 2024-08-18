https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/yerlikaya-paramotor-kullanarak-eylem-hazirligi-icerisinde-olan-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1086976388.html
Yerlikaya: Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yerlikaya: Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan BTÖ mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T13:31+0300
2024-08-18T13:31+0300
2024-08-18T13:54+0300
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terör
paramotor
son dakika
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde paramotorla sınır ihlali yaptığı tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya teröristlerin eylem hazırlığı içerisinde oldukları bilgisini verdi.Bakan Yerlikaya şu açıklamada bulundu:Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AKINCI TİHA tarafından tespit edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-yumakli-duyurdu-izmirde-3-bolgede-ve-bolu-goynukteki-yanginlar-kontrol-altina-alindi-1086975110.html
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terör örgütü, terör, paramotor, son dakika, ali yerlikaya
terör örgütü, terör, paramotor, son dakika, ali yerlikaya
Yerlikaya: Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
13:31 18.08.2024 (güncellendi: 13:54 18.08.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan BTÖ mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde paramotorla sınır ihlali yaptığı tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya teröristlerin eylem hazırlığı içerisinde oldukları bilgisini verdi.
Bakan Yerlikaya şu açıklamada bulundu:
“Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.”
Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AKINCI TİHA tarafından tespit edildiği bildirildi.