https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-yerlikaya-duyurdu-yangin-provokasyonu-yapan-hesaplara-islem-baslatildi-1086981260.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Yangın provokasyonu yapan hesaplara işlem başlatıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Yangın provokasyonu yapan hesaplara işlem başlatıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan yangınlara ekipler müdahaleye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da orman yangınları üzerinden provokasyon... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T17:42+0300
2024-08-18T17:42+0300
2024-08-18T17:42+0300
türkiye
ali yerlikaya
sosyal medya
yangın
provokasyon
içişleri bakanlığı
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084436197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1bdc507bde3c42b8436d5cf133494cc.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yangın provokasyonu yapan hesaplar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.20 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldıİçişleri Bakanı Yerlikaya, "Sosyal medyada, ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/yatagandaki-orman-yanginin-tehdit-ettigi-3-koye-tahliye-1086981128.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084436197_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d885ab0217909594e2b554a52d06da5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
orman yangını, sosyal medya, provokatör, gözaltı kararı, ali yerlikaya, yangın son dakika, son dakika izmir yangını, muğla yangını, aydın yangını,
orman yangını, sosyal medya, provokatör, gözaltı kararı, ali yerlikaya, yangın son dakika, son dakika izmir yangını, muğla yangını, aydın yangını,
Bakan Yerlikaya duyurdu: Yangın provokasyonu yapan hesaplara işlem başlatıldı
Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan yangınlara ekipler müdahaleye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da orman yangınları üzerinden provokasyon yapan sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yangın provokasyonu yapan hesaplar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.
20 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Sosyal medyada, ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi.