https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/yatagandaki-orman-yanginin-tehdit-ettigi-3-koye-tahliye-1086981128.html

Yatağan’daki orman yangının tehdit ettiği 3 köye tahliye

Yatağan’daki orman yangının tehdit ettiği 3 köye tahliye

Sputnik Türkiye

Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Muğla’daki yangınların tehdit ettiği Yatağan'ın 3 köyü için tahliye kararı alındı. Yetkililer ayrıca yaklaşık 1000... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T17:32+0300

2024-08-18T17:32+0300

2024-08-18T17:39+0300

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orman yangını

yatağan

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Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde eş zamanlı olarak bugün çıkan orman yangınlarında alevler hızla yayıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Yatağan ilçemizdeki Nebiköy Mahallemizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor” açıklamasını yaptı. Öte yandan Yatağan'da alevlerin köylere yaklaşmasıyla birlikte 3 köy için tahliye kararı alındığı ifade edildi. Alevlerin yayıldığı bölgedeki yaklaşık 1000 küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekiplerin çalıştığı belirtildi. Yatağan-Çine yolu her iki yönde trafiğe kapatıldıMuğla Valiliğinin sosyal medya paylaşımında "Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/orman-yanginlarinda-son-durum-440-konutluk-site-tahliye-edildi-1086970215.html

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