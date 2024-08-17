https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/siparisini-getirdigi-kadini-taciz-eden-kurye-gozaltina-alindi-1086964197.html

Siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye gözaltına alındı

Siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yemek siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye emniyet görevlilerince gözaltına alındı. Kuryenin 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T20:58+0300

2024-08-17T20:58+0300

2024-08-17T20:58+0300

kurye

türkiye

taciz

istanbul

sipariş

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada 'Verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ve takip ediliyorum' paylaşımıyla ilgili başlatılan çalışma sonunda internet üzerinden yemek getiren kuryeyi gözaltına aldı.Polis ekipleri, yaptıkları incelemede 35 yaşındaki yemek siparişini getiren İ.Ç. isimli kuryenin, 26 yaşındaki D.K. adlı sipariş sahibi kadını arayarak taciz ettiğini belirledi.Gözaltına alınan İ.Ç'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/il-saglik-mudurlugu-acikladi-tedavi-altina-alinan-kisi-maymun-cicegi-hastasi-degil-1086960850.html

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