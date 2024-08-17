https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/siparisini-getirdigi-kadini-taciz-eden-kurye-gozaltina-alindi-1086964197.html
Siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye gözaltına alındı
Siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yemek siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye emniyet görevlilerince gözaltına alındı. Kuryenin 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T20:58+0300
2024-08-17T20:58+0300
2024-08-17T20:58+0300
kurye
türkiye
taciz
istanbul
sipariş
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada 'Verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ve takip ediliyorum' paylaşımıyla ilgili başlatılan çalışma sonunda internet üzerinden yemek getiren kuryeyi gözaltına aldı.Polis ekipleri, yaptıkları incelemede 35 yaşındaki yemek siparişini getiren İ.Ç. isimli kuryenin, 26 yaşındaki D.K. adlı sipariş sahibi kadını arayarak taciz ettiğini belirledi.Gözaltına alınan İ.Ç'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/il-saglik-mudurlugu-acikladi-tedavi-altina-alinan-kisi-maymun-cicegi-hastasi-degil-1086960850.html
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kurye, taciz, istanbul, sipariş
kurye, taciz, istanbul, sipariş
Siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye gözaltına alındı
İstanbul'da yemek siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye emniyet görevlilerince gözaltına alındı. Kuryenin 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada 'Verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ve takip ediliyorum' paylaşımıyla ilgili başlatılan çalışma sonunda internet üzerinden yemek getiren kuryeyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede 35 yaşındaki yemek siparişini getiren İ.Ç. isimli kuryenin, 26 yaşındaki D.K. adlı sipariş sahibi kadını arayarak taciz ettiğini belirledi.
Gözaltına alınan İ.Ç'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.