https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/il-saglik-mudurlugu-acikladi-tedavi-altina-alinan-kisi-maymun-cicegi-hastasi-degil-1086960850.html
İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı: Tedavi altına alınan kişi maymun çiçeği hastası değil
İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı: Tedavi altına alınan kişi maymun çiçeği hastası değil
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Kocaeli'nde maymun çiçeği virüsü tanısıyla tedaviye alınan hastanın M çiçeği hastası olmadığı açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğü hastaya zona ve zona zemininde... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T18:29+0300
2024-08-17T18:29+0300
2024-08-17T18:29+0300
türkiye
maymun çiçeği virüsü
mpox
kocaeli
vaka
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Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, bir kişinin M çiçeği virüsü nedeniyle karantinaya alındığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Kocaeli'de maymun çiçeğinden şüphelenilen hasta karantinaya alındı iddiası' başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.Açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/2024-maymun-cicegi-virusu-haritasi-hangi-ulkede-kac-vaka-kaydedildi-1086957780.html
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maymun çiçeği virüsü, mpox, kocaeli, vaka
maymun çiçeği virüsü, mpox, kocaeli, vaka
İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı: Tedavi altına alınan kişi maymun çiçeği hastası değil
Kocaeli'nde maymun çiçeği virüsü tanısıyla tedaviye alınan hastanın M çiçeği hastası olmadığı açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğü hastaya zona ve zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi uygulandığını duyurdu.
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, bir kişinin M çiçeği virüsü nedeniyle karantinaya alındığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Kocaeli'de maymun çiçeğinden şüphelenilen hasta karantinaya alındı iddiası' başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
"Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup zona ve zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi başlanmıştır. İddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır."