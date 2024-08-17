İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı: Tedavi altına alınan kişi maymun çiçeği hastası değil

"Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup zona ve zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi başlanmıştır. İddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır."