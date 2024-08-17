https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/misir-cumhurbaskani-abdulfettah-es-sisi-tansiyonun-dusmesi-icin-gazzede-ateskes-muzakereleri-1086963816.html
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: Tansiyonun düşmesi için Gazze'de ateşkes müzakereleri fırsata dönüştürülmeli
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: Tansiyonun düşmesi için Gazze'de ateşkes müzakereleri fırsata dönüştürülmeli
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne Kahire'ye yaptığı ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T20:32+0300
2024-08-17T20:32+0300
2024-08-17T20:32+0300
dünya
mısır
mısır dışişleri bakanlığı
hamas
fransa
fransa dışişleri bakanlığı
stephane sejourne
emmanuel macron
abdulfettah el sisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086962285_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_c3392a5f5c84e78f8c30b9e789d0dc29.jpg
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile Kahire'de görüştü.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin 'akan kanı durduracak ve bölgenin şiddet sarmalına sürüklenmesini engelleyecek' bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Gazze'deki çatışmaların devam etmesinin bölgeyi kısır ve tehlikeli bir istikrarsızlık döngüsüne sürükleyebileceği uyarısında bulunan Mısır Cumhurbaşkanı, 'uluslararası toplumun, Filistin devletinin kurulması ve iki devletli çözüm ilkesinin hayata geçirilmesi yoluyla bölgesel tansiyonu düşürmesi ve mevcut çatışmayı sona erdirmesi gerektiğini' ifade etti.Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'den bölgesel gerilimin sona erdirilmesi mesajıSejourne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından, ateşkes çalışmalarına katkıda bulunmak ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için bölgesel bir tur düzenlemekle görevlendirildiğini bildirdi. Fransa'nın bölgedeki gerilimi sonlandırmayı amaçlayan çalışmalara destek verdiğini söyleyen Sejourne, Kahire'ye ulaşmadan önce Lübnan ve İsrail'i ziyaret etmişti. Mısır yönetiminin Katar ve ABD ile Gazze'deki ateşkes için kritik bir arabulucu olduğunu belirtti.Gazze'de ateşkesi sağlamak için Katar-Mısır-ABD arabuluculuğu ile Doha'da 15-16 Ağustos'ta yeni bir müzakere turu gerçekleştirilmişti. Hamas müzakerelere katılmamış, Hamas temsilcisi müzakereden sonra değerlendirmelerde bulunmuştu. Hamas’ın Medya Sorumlusu Velid Kilani, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ateşkes müzakerelerinden gelen bilgilerin Filistinlilerin istekleriyle örtüşmediğini vurguladı.Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile ortak basın toplantısı düzenlendiFransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Kahire ziyareti çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya gelerek bölgedeki çatışmayı sona erdirecek olan anlaşma hakkında konuşuldu. Abdellaty, “Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi temellere dayalı ateşkesi derhal başlatmanın zamanı geldi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/hamastan-abdnin-yeni-oneri-sundugu-muzakerelere-dair-aciklama-israil-yeni-sartlar-dayatmak-istiyor-1086941345.html
mısır
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086962285_107:0:744:478_1920x0_80_0_0_bc4c83a745d972abe9f1bccf03ee8094.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mısır, mısır dışişleri bakanlığı, hamas, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, stephane sejourne, emmanuel macron, abdulfettah el sisi
mısır, mısır dışişleri bakanlığı, hamas, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, stephane sejourne, emmanuel macron, abdulfettah el sisi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: Tansiyonun düşmesi için Gazze'de ateşkes müzakereleri fırsata dönüştürülmeli
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne Kahire'ye yaptığı ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüşme yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Gazze'de ateşkes müzakerelerinin önemini vurgulayarak “Anlaşmaya varılması kan dökülmesini önleyecektir” dedi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile Kahire'de görüştü.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin 'akan kanı durduracak ve bölgenin şiddet sarmalına sürüklenmesini engelleyecek' bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.
Gazze'deki çatışmaların devam etmesinin bölgeyi kısır ve tehlikeli bir istikrarsızlık döngüsüne sürükleyebileceği uyarısında bulunan Mısır Cumhurbaşkanı, 'uluslararası toplumun, Filistin devletinin kurulması ve iki devletli çözüm ilkesinin hayata geçirilmesi yoluyla bölgesel tansiyonu düşürmesi ve mevcut çatışmayı sona erdirmesi gerektiğini' ifade etti.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'den bölgesel gerilimin sona erdirilmesi mesajı
Sejourne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından, ateşkes çalışmalarına katkıda bulunmak ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için bölgesel bir tur düzenlemekle görevlendirildiğini bildirdi.
Fransa'nın bölgedeki gerilimi sonlandırmayı amaçlayan çalışmalara destek verdiğini söyleyen Sejourne, Kahire'ye ulaşmadan önce Lübnan ve İsrail'i ziyaret etmişti. Mısır yönetiminin Katar ve ABD ile Gazze'deki ateşkes için kritik bir arabulucu olduğunu belirtti.
Gazze'de ateşkesi sağlamak için Katar-Mısır-ABD
arabuluculuğu ile Doha'
da 15-16 Ağustos'ta yeni bir müzakere turu gerçekleştirilmişti. Hamas müzakerelere katılmamış, Hamas temsilcisi müzakereden sonra değerlendirmelerde bulunmuştu. Hamas’ın Medya Sorumlusu Velid Kilani
, Katar'ın başkenti Doha'da
yapılan ateşkes müzakerelerinden gelen bilgilerin Filistinlilerin istekleriyle örtüşmediğini vurguladı.
Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile ortak basın toplantısı düzenlendi
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Kahire ziyareti çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya gelerek bölgedeki çatışmayı sona erdirecek olan anlaşma hakkında konuşuldu. Abdellaty, “Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi temellere dayalı ateşkesi derhal başlatmanın zamanı geldi” dedi.