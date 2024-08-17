https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/misir-cumhurbaskani-abdulfettah-es-sisi-tansiyonun-dusmesi-icin-gazzede-ateskes-muzakereleri-1086963816.html

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: Tansiyonun düşmesi için Gazze'de ateşkes müzakereleri fırsata dönüştürülmeli

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: Tansiyonun düşmesi için Gazze'de ateşkes müzakereleri fırsata dönüştürülmeli

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne Kahire'ye yaptığı ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T20:32+0300

2024-08-17T20:32+0300

2024-08-17T20:32+0300

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile Kahire'de görüştü.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin 'akan kanı durduracak ve bölgenin şiddet sarmalına sürüklenmesini engelleyecek' bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Gazze'deki çatışmaların devam etmesinin bölgeyi kısır ve tehlikeli bir istikrarsızlık döngüsüne sürükleyebileceği uyarısında bulunan Mısır Cumhurbaşkanı, 'uluslararası toplumun, Filistin devletinin kurulması ve iki devletli çözüm ilkesinin hayata geçirilmesi yoluyla bölgesel tansiyonu düşürmesi ve mevcut çatışmayı sona erdirmesi gerektiğini' ifade etti.Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'den bölgesel gerilimin sona erdirilmesi mesajıSejourne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından, ateşkes çalışmalarına katkıda bulunmak ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için bölgesel bir tur düzenlemekle görevlendirildiğini bildirdi. Fransa'nın bölgedeki gerilimi sonlandırmayı amaçlayan çalışmalara destek verdiğini söyleyen Sejourne, Kahire'ye ulaşmadan önce Lübnan ve İsrail'i ziyaret etmişti. Mısır yönetiminin Katar ve ABD ile Gazze'deki ateşkes için kritik bir arabulucu olduğunu belirtti.Gazze'de ateşkesi sağlamak için Katar-Mısır-ABD arabuluculuğu ile Doha'da 15-16 Ağustos'ta yeni bir müzakere turu gerçekleştirilmişti. Hamas müzakerelere katılmamış, Hamas temsilcisi müzakereden sonra değerlendirmelerde bulunmuştu. Hamas’ın Medya Sorumlusu Velid Kilani, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ateşkes müzakerelerinden gelen bilgilerin Filistinlilerin istekleriyle örtüşmediğini vurguladı.Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile ortak basın toplantısı düzenlendiFransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Kahire ziyareti çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya gelerek bölgedeki çatışmayı sona erdirecek olan anlaşma hakkında konuşuldu. Abdellaty, “Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi temellere dayalı ateşkesi derhal başlatmanın zamanı geldi” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/hamastan-abdnin-yeni-oneri-sundugu-muzakerelere-dair-aciklama-israil-yeni-sartlar-dayatmak-istiyor-1086941345.html

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