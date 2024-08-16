https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/iran-abd-katardaki-ateskes-gorusmelerinde-arabulucu-degil-israilin-suc-ortagidir-1086943888.html

İran: ABD, Katar'daki ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'in suç ortağıdır

İran: ABD, Katar'daki ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'in suç ortağıdır

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, ABD'yi Gazze'de ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'e savaş silahları sağlayan bir "suç ortağı" kabul... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T23:29+0300

2024-08-16T23:29+0300

2024-08-16T23:29+0300

israil- filistin çatışması

iran

ali bakıri

katar

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

gazze

gazze şeridi

ateşkes

doha

israil

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Bakıri, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik Doha'da yapılan görüşmelerin gidişatı konusunda Katarlı Bakan ile görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Bakıri, 'ABD ile İsrail'in müzakere masasındaki aldatma ve sahtekarlık girişimlerine dikkat çektiğini' ifade etti.Bakıri, ABD'yi Gazze'de ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'e savaş silahları sağlayan bir suç ortağı kabul ettiklerini belirterek, Tel Aviv'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlayacak şekilde tüm imkanların kullanılması gerektiğini kaydetti.İki Bakan, Doha’daki ateşkes görüşmelerinin dün başlamasından bu yana ikinci kez telefonda görüştü.Bakıri, dünkü görüşmede İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarının durdurulması için diplomatik girişimler dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilmesinin önemini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/biden-gazzede-ateskes-anlasmasina-hic-olmadigi-kadar-yakiniz-1086942039.html

iran

katar

gazze

gazze şeridi

doha

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iran, ali bakıri, katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, gazze, gazze şeridi, ateşkes, doha, israil, abd