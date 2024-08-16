https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/hamastan-abdnin-yeni-oneri-sundugu-muzakerelere-dair-aciklama-israil-yeni-sartlar-dayatmak-istiyor-1086941345.html

Hamas'tan 'ABD'nin yeni öneri sunduğu' müzakerelere dair açıklama: 'İsrail yeni şartlar dayatmak istiyor'

Hamas'tan 'ABD'nin yeni öneri sunduğu' müzakerelere dair açıklama: 'İsrail yeni şartlar dayatmak istiyor'

Sputnik Türkiye

Hamas temsilcisi, temsilci göndermediği Doha'daki ateşkes müzakerelerinin ardından değerlendirmede bulundu. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T21:16+0300

2024-08-16T21:16+0300

2024-08-16T21:16+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

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müzakere

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israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

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Hamas’ın Medya Sorumlusu Velid Kilani, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ateşkes müzakerelerinden gelen bilgilerin Filistinlilerin istekleriyle örtüşmediğini vurguladı.Sputnik'e demeç veren Kilani, "Doha müzakerelerinden bize gelen bilgiler, orada yaşananların Filistinlilerin istekleriyle uyumlu olmadığını ve şu ana kadar elde edilen sonuçların Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı hususları yansıtmadığını gösteriyor" dedi.Müzakereler sırasında Hamas'ın sunduğu önerilere ilişkin bir tepki olmadığını kaydeden Kilani, aksine İsrail'in ek koşullar öne sürdüğünü ve yeni gerçeklikleri dayatmak istediğini vurguladı.Kilani, İsrail'in yeni talepleri kapsamında Refah sınır kapısının yanı sıra Netzarim sınır kapısındaki varlığını korumak istediğinin altını çizerek "Biz bu müzakereleri erkenden mezara koymak istemiyoruz ancak İsrail önceki turlarda da olduğu gibi engel çıkarmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/gazzede-ateskes-muzakerelerinin-yeni-turu-dohada-yapildi-abd-yeni-oneri-sundu-1086939084.html

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refah

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