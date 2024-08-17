https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/iskocyadaki-garvellach-adasi-kartopu-dunya-teorisinin-gizemini-cozebilir--1086954628.html
İskoçya'daki Garvellach adası 'Kartopu Dünya' teorisinin gizemini çözebilir
İskoçya'daki Garvellach adası 'Kartopu Dünya' teorisinin gizemini çözebilir
Sputnik Türkiye
Garvellach adalarındaki kayalarda bulunan yeni bulgulara göre, bilim insanları buzul çağı ve buzul çağının tetiklediği yaşam oluşumuna dair daha fazla bilgiye... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T15:25+0300
2024-08-17T15:25+0300
2024-08-17T15:25+0300
yaşam
iskoçya
bilim insanları
araştırma
keşif
ingiltere
irlanda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086954071_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc564d402e416f3edbd58fd9c23e2f20.jpg
İskoçya'nın batı kıyısında bulunan Garvellach adaları'nda yapılan bir araştırmada bilim insanları Dünya'nın yaşadığı en büyük buzul çağına dair bulgular buldu. Araştırmalar, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) Yer Bilimleri doktora öğrencisi olan Elias Rugen ve ekip arkadaşları tarafından ilerletiliyor. Yüz milyonlarca yıl öncesinden kalma İskoçya ve İrlanda'daki kaya oluşumları, bilim insanlarının 'Kartopu Dünya' teorisine dair kanıtlar taşıyor.'Kartopu Dünya' teorisine göre Dünya'nın kara ve okyanusları 2.4 milyar ile 580 milyon yıl önce meydana gelen ve en az iki kere yaşanan 'aşırı soğuma olayı' sırasında Dünya'nın buzla kaplandığını ileri sürer. Ve bu durumun Dünya'da yaşam oluşumunu tetiklediği tahmin edilir.Buzul çağına dair bütün ipuçları, Garvellach adaları dışındaki kayalıklardan silindi Her kaya katmanı, Dünya'nın uzun geçmişiyle ilgili bir ayrıntı içerir. Garvellach adalarındaki kaya katmanları, bize Dünya'nın bu döneme nasıl girdiğine ve buzul çağının nasıl sona erip ilk hayvan oluşumunu tetiklediğine dair ayrıntılı bilgileri barındıran tek yer.Londra Üniversitesi Akademisi'nde (UCL) profesörlük yapan Graham Shields, "Bu kayalar, Dünya'nın buzla kaplı olduğu bir zamanı kaydediyor. Hayvanlar gibi tüm karmaşık çok hücreli yaşam, bu derin dondurucudan ortaya çıktı. Fosil kayıtlarındaki ilk kanıtlar gezegen çözüldükten kısa bir süre sonra ortaya çıktı" dedi.Doktora öğrencisi Elias Rugen, kaya katmanlarını tarihlendiren ve bunları buzul çağıyla ilişkilendiren ilk kişi oldu. Bilim alanındaki en büyük ödüllerden biri için aday olan bu keşif, ödülü alması halinde araştırmanın geliştirilmesi için fon olarak kullanılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/arastirmacilarin-yeni-kesfi-stonehengedeki-sunak-tasi-iskocyadan-getirilmis-1086893181.html
iskoçya
ingiltere
irlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086954071_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a1de46d70b92c56bc1565f5ec357125.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
buzul dağı nerede, buzul çağı, buzul çağı ne zaman
buzul dağı nerede, buzul çağı, buzul çağı ne zaman
İskoçya'daki Garvellach adası 'Kartopu Dünya' teorisinin gizemini çözebilir
Garvellach adalarındaki kayalarda bulunan yeni bulgulara göre, bilim insanları buzul çağı ve buzul çağının tetiklediği yaşam oluşumuna dair daha fazla bilgiye erişebilecek. 'Kartopu Dünya' teorisine dair kanıtlar bulan bilim insanları, kaya katmanlarını inceleyerek yaşamın oluşumuna dair bilinmeyenleri açığa çıkarmayı umuyor.
İskoçya'nın batı kıyısında bulunan Garvellach adaları'nda yapılan bir araştırmada bilim insanları Dünya'nın yaşadığı en büyük buzul çağına dair bulgular buldu. Araştırmalar, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) Yer Bilimleri doktora öğrencisi olan Elias Rugen ve ekip arkadaşları tarafından ilerletiliyor.
Yüz milyonlarca yıl öncesinden kalma İskoçya ve İrlanda'daki kaya oluşumları, bilim insanlarının 'Kartopu Dünya' teorisine dair kanıtlar taşıyor.
'Kartopu Dünya' teorisine göre Dünya'nın kara ve okyanusları 2.4 milyar ile 580 milyon yıl önce meydana gelen ve en az iki kere yaşanan 'aşırı soğuma olayı' sırasında Dünya'nın buzla kaplandığını ileri sürer. Ve bu durumun Dünya'da yaşam oluşumunu tetiklediği tahmin edilir.
Buzul çağına dair bütün ipuçları, Garvellach adaları dışındaki kayalıklardan silindi
Her kaya katmanı, Dünya'nın uzun geçmişiyle ilgili bir ayrıntı içerir. Garvellach adalarındaki kaya katmanları, bize Dünya'nın bu döneme nasıl girdiğine ve buzul çağının nasıl sona erip ilk hayvan oluşumunu tetiklediğine dair ayrıntılı bilgileri barındıran tek yer.
Londra Üniversitesi Akademisi'nde (UCL) profesörlük yapan Graham Shields, "Bu kayalar, Dünya'nın buzla kaplı olduğu bir zamanı kaydediyor. Hayvanlar gibi tüm karmaşık çok hücreli yaşam, bu derin dondurucudan ortaya çıktı. Fosil kayıtlarındaki ilk kanıtlar gezegen çözüldükten kısa bir süre sonra ortaya çıktı" dedi.
Doktora öğrencisi Elias Rugen, kaya katmanlarını tarihlendiren ve bunları buzul çağıyla ilişkilendiren ilk kişi oldu. Bilim alanındaki en büyük ödüllerden biri için aday olan bu keşif, ödülü alması halinde araştırmanın geliştirilmesi için fon olarak kullanılacak.