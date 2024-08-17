https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-yerlikaya-acikladi-orman-yanginlariyla-ilgili-toplam-7-supheli-gozaltina-alindi-1086961789.html

Bakan Yerlikaya açıkladı: İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya açıkladı: İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarında İzmir'deki yangınlara sebebiyet verdiğinden şüphelenilen 7 kişinin... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T19:25+0300

2024-08-17T19:25+0300

2024-08-17T19:41+0300

türkiye

ali yerlikaya

orman yangını

son dakika

gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana geldiğini bildirdi.Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre İzmir'de yaşanan yangınlara ilişkin Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1, Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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ali yerlikaya, orman yangını, son dakika, gözaltı