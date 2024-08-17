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Bakan Yerlikaya açıkladı: İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarında İzmir'deki yangınlara sebebiyet verdiğinden şüphelenilen 7 kişinin... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T19:25+0300
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orman yangını
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana geldiğini bildirdi.Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre İzmir'de yaşanan yangınlara ilişkin Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1, Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
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ali yerlikaya, orman yangını, son dakika, gözaltı
ali yerlikaya, orman yangını, son dakika, gözaltı

Bakan Yerlikaya açıkladı: İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

19:25 17.08.2024 (güncellendi: 19:41 17.08.2024)
© AA / Seyit Ahmet Eksikİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2024
© AA / Seyit Ahmet Eksik
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İçişleri Bakanı Yerlikaya 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarında İzmir'deki yangınlara sebebiyet verdiğinden şüphelenilen 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu yangınlarına ilişkinse 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana geldiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre İzmir'de yaşanan yangınlara ilişkin Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1, Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
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