Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele ediyoruz

© İHA / ENDERHAN ÖZ-AW152357 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı © İHA / ENDERHAN ÖZ-AW152357

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Türkiye'de başta İzmir'de etkili olan yangınlara ilişkin yaptığı son açıklamada 8 noktada yangının sürdüğünü bildirdi. Yumaklı, "Gün içinde 3 yeni orman yangını daha çıktı, şu an 8 aktif yangın var. 4'ünün enerjisi düştü" açıklamasında bulundu.