https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-yumakli-5-noktada-orman-yangini-suruyor-1086963544.html
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele ediyoruz
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele ediyoruz
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Türkiye'de başta İzmir'de etkili olan yangınlara ilişkin yaptığı son açıklamada 8 noktada yangının sürdüğünü bildirdi. Yumaklı... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T19:45+0300
2024-08-17T19:45+0300
2024-08-17T20:02+0300
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son dakika, ibrahim yumaklı
son dakika, ibrahim yumaklı
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele ediyoruz
19:45 17.08.2024 (güncellendi: 20:02 17.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Türkiye'de başta İzmir'de etkili olan yangınlara ilişkin yaptığı son açıklamada 8 noktada yangının sürdüğünü bildirdi. Yumaklı, "Gün içinde 3 yeni orman yangını daha çıktı, şu an 8 aktif yangın var. 4'ünün enerjisi düştü" açıklamasında bulundu.