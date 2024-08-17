https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/1999-marmara-depreminin-25inci-yil-donumu-anmakla-olmaz-biz-bu-25-yil-boyunca-ne-yaptik-1086947740.html

1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: 'Anmakla olmaz, biz bu 25 yıl boyunca ne yaptık?'

1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: 'Anmakla olmaz, biz bu 25 yıl boyunca ne yaptık?'

Sputnik Türkiye

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yılı dolayısıyla Sakarya'da gerçekleşen programda eller semaya açılarak, hayatlarını kaybeden vatandaşlar anıldı... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T09:27+0300

2024-08-17T09:27+0300

2024-08-17T09:27+0300

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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Deprem şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerin okunması ile devam etti. Depremin ardından kaydedilen görüntülerden oluşan kesitler ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kısa film ile devam eden programda bazı insanlar gözyaşlarına hakim olamadı.'Depremi anmakla olmaz, önemli olan biz 25 yıl sonra ne yaptık?' Anma programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Afetler kaçınılmaz. Coğrafyamız, Sakaryamız çok güzel bir coğrafya ama afetler şehri. Depremlerin, sellerin yaşandığı ve buna göre hazırlıklı olmamız gereken şehir. Biz burada ne konuşursak konuşalım, ne söylersek söyleyelim. Sadece 17 Ağustos 1999'daki depremi bir günde anmayla, bir günlük hatırlamayla hiçbir yere varamayız. Ama biz o şartlardan geldiğimiz bu noktaya yani aradan geçen 25 yılın ardından ne yaptık? Bu şehri hazırlayabildik mi? Bu şehrin insanını yeni bir afette, yeni bir depremde ne yapması yönünde bilinçlendirdik mi buna bakmalıyız. Biz elhamdülillah o günkü zor şartlardan bugünlere gelebildik. Altyapı olarak, üstyapı olarak gelebildik. İnsanlarımızın bilinçlenmesi noktasında iyi bir mesafe aldık. Bugün daha bilinçliyiz. Bugün daha hazırlıklıyız diye düşünüyorum. Ama bu yetmedi. Bundan sonraki süreçte bugüne kadar olduğu gibi devletimizin, belediyelerimizin sivil toplum örgütlerimizin, vatandaşımızın gayretleriyle yeni binalarımız dirençli, sağlam binalarımız yapılmaya başlandı. Şükürler olsun Sakarya'da da bu konuda 1999'dan bugüne kadar ciddi bir dönüşüm ve değişim oldu” dedi.'Nüfusumuzun 3'te 1'i sağlam zemin ve binalarda oturuyor'Başkan Alemdar, “Nüfusumuzun yaklaşık üçte birinin sağlam zeminlerde ve sağlam binalarda oturduğundan eminim. Ama bunun yeterli olmadığını da biliyoruz. Hala şehrimizin merkezi başta olmak üzere en ufak bir sarsıntıda ciddi bir depremde yıkılacak daha çok binamız olduğunu da biliyorum. İşte biz de bu binaları yeni bir anlayışla, yeni bir bakış açısı ve yeni yönetmeliklere uygun bir şekilde dönüştürüp, dirençli şehirlerimizi, güvenli konutlarımızı ve insanlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşaması için çalışmaları başlattık. Bu çalışmalarımız içerisinde de geçmişten aldığımız bilgilerle beraber şu anda bakanlığımızla ortak çalışma yaparak bir noktadan başlayıp dönüştürmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.Konuşmaların ardından, törene katılan protokol ve vatandaşlar alana kurulan çadırları ve deprem fotoğraf sergisini gezdi. Öte yandan, anma programı saat 03.02'de dua edilmesiyle son buldu.

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