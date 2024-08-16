https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/istanbulda-deprem-tehlikesi-bankalar-tasiniyor-mu-1086930437.html

İstanbul'da deprem tehlikesi: Bankalar taşınıyor mu?

İstanbul'da deprem tehlikesi: Bankalar taşınıyor mu?

Sputnik Türkiye

17 Ağustos depreminin yıl dönümü yaklaşırken bilim insanları, Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’un başka bir depremle karşılaşabileceğini söylüyor... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T15:45+0300

2024-08-16T15:45+0300

2024-08-16T16:19+0300

türkiye

ankara

deprem

istanbul

marmara bölgesi

marmara depremi

banka

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Deprem ihtimali nedeni ile bankaların İstanbul'dan ayrılarak Ankara'ya taşındıkları iddia edildi.Bloomberg’in haberine göre; Denizbank, Nisan ayında genel merkezi olarak kullanılan binayı satın almak için 350 milyon dolardan fazla ödeme yaptı ve bu anlaşma, bankanın İstanbul’un en pahalı ticaret bölgesindeki yerini sağlamlaştırdı. Ancak, imzalar atıldıktan hemen sonra, aynı kurum sessizce başka bir şehirde alternatif ofisler aramaya başladı. Nedeni ise İstanbul’da yaşanacak deprem riski...'Ankara'da gölge ofisler açılıyor'Uzmanlar İstanbul’un bir deprem yaşamasının muhtemel olduğunu söylüyor. Geçen yıl 6 Şubat Depremi sonrası güneydoğudaki yıkımın ardından, bankalar olası bir felaket için önceden plan yapıyor. Bu, felaket durumunda sürekliliği sağlamak için başkent Ankara’da gölge ofisler kurmayı içeriyor.Denizbank’ın yanı sıra, Dubai merkezli Emirates NBD’nin sahip olduğu, İspanyol şirketi BBVA’nın Türkiye kolu Garanti, Katarlı QNB Finansbank ve kalkınma bankası TSKB de yedekleme planları üzerinde çalışıyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise, İstanbul’daki yeni binasının inşaatı devam etmesine rağmen personelini Ankara’ya geri çağırıyor. İstanbul’da yaşanacak deprem durumunda bankanın faaliyetlerine devam edebilmesi için bu kararın alındığı iddia edildi.İstanbul, Türkiye’nin kuzey bölgesinde geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Ankara ise iki büyük fay hattı arasında ve risk bölgelerinden daha uzak bir konumda bulunuyor.İstanbul deprem tehlikesi ile karşı karşıyaTürkiye’nin finans merkezi olan İstanbul, bölgedeki en güçlü depremlerden bazılarını üreten Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakın bir konumda bulunuyor. Endüstriyel tesislerin yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul’da bulunuyor ve bu tesisler arasında petrokimya, otomotiv ve tekstil üretimi yer alıyor.Yaklaşık 16 milyon kişilik nüfusa sahip şehir ve çevresindeki bölgeler, küresel tedarik zincirinin de bir merkezi. Kandilli Gözlemevi ve Deprem Araştırma Enstitüsü profesörlerinden Nurcan Meral Özel tarihi öncüllere dayanarak, İstanbul’da 7.3 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşmesini bekliyor.Her birimden personel Ankara'da bulunuyorDenizbank’ın İstanbul’daki yönetimi, her bir birimden personelin Ankara’da bulunmasını talep etti ve başkente taşınmak isteyenlere teşvikte bulundu.Banka, İstanbul’daki genel merkezinin daha küçük bir versiyonunu yapmayı planladığını ve “İstanbul’u etkileyebilecek bir olası depremden sonra bankacılık hizmetlerimizin kesintisiz olarak devamını sağlamayı” amaçladığını açıkladı.QNB Finansbank da, genel merkez ekiplerini Ankara’da yedekliyor ve tüm şubelerinin ve banka binalarının depreme dayanıklı olmasını sağlıyor. TSKB ise personelinin bir kısmını Ankara’daki kiralık ofis alanına taşıdı ancak banka yorum yapmayı reddetti.Garanti BBVA, veri merkezini ve bazı genel merkez alanlarını taşıyor. Banka, “tedarikçilerimizin, tesislerimizin ve insan kaynaklarımızın bir kısmının deprem bölgesinin dışında yedekli olduğunu” açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/merkez-bankasi-kore-merkez-bankasi-ile-swap-anlasmasini-yeniledi-1086745818.html

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