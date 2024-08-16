https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/otomotiv-guvenlik-yonetmeliginin-yururluge-girmesine-az-kaldi-en-ucuz-otomobilde-zirve-degisti-1086913166.html

Otomotiv güvenlik yönetmeliğinin yürürlüğe girmesine az kaldı: En ucuz otomobilde zirve değişti

Otomotiv güvenlik yönetmeliğinin yürürlüğe girmesine az kaldı: En ucuz otomobilde zirve değişti

Sputnik Türkiye

Piyasada en ucuz otomobil olarak adından söz ettiren KIA Picanto zirvedeki koltuğunu kaptırdı. Güncel listede Hyundai i10, 900 bin TL fiyatı ile en uygun... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T09:47+0300

2024-08-16T09:47+0300

2024-08-16T09:47+0300

ekonomi

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Türkiye'de üretilen otomobiller için gelişmiş güvenlik sistemlerine geçişin son tarihi 31 Ağustos.Genel Güvenlik Yönetmeliği ne zaman başlıyor?Araç bayileri 31 Ağustos’ta devreye girmesi beklenen ve bazı güvenlik donanımlarını içermeyen sıfır otomobillerin satışını engelleyen Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) öncesi stokları eritmek üzer kampanyalar düzenliyor.En ucuz otomobil hangisi?Otomobil piyasasında bir süredir en ucuz otomobili sanat KIA yerini kaptırdı. Peki 16 Ağustos itibarıyla piyasada en ucuz otomobiller hangileri? Milliyet gazetesinin derlediği habere göre İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Genel piyasa koşulları ve otomotiv piyasasında yaşanan daralmanın etkisiyle fiyatların yıl sonuna kadar sabit seyrini koruyacağı ya da maliyetler doğrultusunda sınırlı artışlar kaydedeceği kanaatindeyiz” dedi. Döviz kurunda kayda değer artış görülmesi halinde otomobil fiyatlarında beklenti dışı artış olabileceğini ifade eden Ertemel, şöyle devam etti:En ucuz araçlar hangileri?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/otomobilde-beklenen-otv-indirimi-geldi-hangi-araclar-ucuzladi-1086322514.html

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