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Otomotiv güvenlik yönetmeliğinin yürürlüğe girmesine az kaldı: En ucuz otomobilde zirve değişti
Otomotiv güvenlik yönetmeliğinin yürürlüğe girmesine az kaldı: En ucuz otomobilde zirve değişti
Sputnik Türkiye
Piyasada en ucuz otomobil olarak adından söz ettiren KIA Picanto zirvedeki koltuğunu kaptırdı. Güncel listede Hyundai i10, 900 bin TL fiyatı ile en uygun... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T09:47+0300
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Türkiye'de üretilen otomobiller için gelişmiş güvenlik sistemlerine geçişin son tarihi 31 Ağustos.Genel Güvenlik Yönetmeliği ne zaman başlıyor?Araç bayileri 31 Ağustos’ta devreye girmesi beklenen ve bazı güvenlik donanımlarını içermeyen sıfır otomobillerin satışını engelleyen Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) öncesi stokları eritmek üzer kampanyalar düzenliyor.En ucuz otomobil hangisi?Otomobil piyasasında bir süredir en ucuz otomobili sanat KIA yerini kaptırdı. Peki 16 Ağustos itibarıyla piyasada en ucuz otomobiller hangileri? Milliyet gazetesinin derlediği habere göre İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Genel piyasa koşulları ve otomotiv piyasasında yaşanan daralmanın etkisiyle fiyatların yıl sonuna kadar sabit seyrini koruyacağı ya da maliyetler doğrultusunda sınırlı artışlar kaydedeceği kanaatindeyiz” dedi. Döviz kurunda kayda değer artış görülmesi halinde otomobil fiyatlarında beklenti dışı artış olabileceğini ifade eden Ertemel, şöyle devam etti:En ucuz araçlar hangileri?
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en ucuz otomobil ağustos 2024, en ucuz otomobil hangisi, genel güvenlik yönetmeliği ne zaman başlıyor, genel güvenlik yönetmeliği nedir, genel güvenlik yönetmeliği ne demek?, genel güvenlik kurallarının amacı nedir?, genel güvenlik yönetmeliği hangi araçları kapsıyor?, gsr nedir ne ise yarar?
en ucuz otomobil ağustos 2024, en ucuz otomobil hangisi, genel güvenlik yönetmeliği ne zaman başlıyor, genel güvenlik yönetmeliği nedir, genel güvenlik yönetmeliği ne demek?, genel güvenlik kurallarının amacı nedir?, genel güvenlik yönetmeliği hangi araçları kapsıyor?, gsr nedir ne ise yarar?

Otomotiv güvenlik yönetmeliğinin yürürlüğe girmesine az kaldı: En ucuz otomobilde zirve değişti

09:47 16.08.2024
© AAOtomobil anahtarı
Otomobil anahtarı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© AA
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Piyasada en ucuz otomobil olarak adından söz ettiren KIA Picanto zirvedeki koltuğunu kaptırdı. Güncel listede Hyundai i10, 900 bin TL fiyatı ile en uygun fiyatlı otomobil olarak listenin başına yerleşti.
Türkiye'de üretilen otomobiller için gelişmiş güvenlik sistemlerine geçişin son tarihi 31 Ağustos.

Genel Güvenlik Yönetmeliği ne zaman başlıyor?

Araç bayileri 31 Ağustos’ta devreye girmesi beklenen ve bazı güvenlik donanımlarını içermeyen sıfır otomobillerin satışını engelleyen Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) öncesi stokları eritmek üzer kampanyalar düzenliyor.

En ucuz otomobil hangisi?

Otomobil piyasasında bir süredir en ucuz otomobili sanat KIA yerini kaptırdı. Peki 16 Ağustos itibarıyla piyasada en ucuz otomobiller hangileri?
Milliyet gazetesinin derlediği habere göre İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Genel piyasa koşulları ve otomotiv piyasasında yaşanan daralmanın etkisiyle fiyatların yıl sonuna kadar sabit seyrini koruyacağı ya da maliyetler doğrultusunda sınırlı artışlar kaydedeceği kanaatindeyiz dedi. Döviz kurunda kayda değer artış görülmesi halinde otomobil fiyatlarında beklenti dışı artış olabileceğini ifade eden Ertemel, şöyle devam etti:

"Fiyat artışı yaşansa dahi markaların fiyatları düşük tutma gayreti göstereceğini düşünüyoruz. Özetle hızla ya da olağan dışı fiyat artışları önümüzdeki süreçlerde yaşanmayacaktır. En ucuz otomobil listesinin başında Kia Picanto bulunuyordu. Güncel listede Hyundai i10, 900 bin TL fiyatı ile en uygun fiyatlı otomobil olarak listenin başına yerleşti.

En ucuz araçlar hangileri?

Citroen C3 960 bin TL, Fiat Egea 970 bin TL, Kia Picanto 995 bin TL ile en ucuz fiyatlı otomobiller arasında yer alıyor. Renault Clio, Opel Corsa gibi modellerin de yine uygun fiyatlı otomobiller arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
EKONOMİ
Otomobilde beklenen ÖTV indirimi geldi: Hangi araçlar ucuzladı?
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