https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/otomobilde-beklenen-otv-indirimi-geldi-hangi-araclar-ucuzladi-1086322514.html

Otomobilde beklenen ÖTV indirimi geldi: Hangi araçlar ucuzladı?

Otomobilde beklenen ÖTV indirimi geldi: Hangi araçlar ucuzladı?

Sputnik Türkiye

Hibrit araçlara uygulanan ÖTV indirimi kararı sonrası gözler araç fiyatlarına çevrildi. Türkiye'de mevcut 24 hibrit araç modeline ek olarak, yeni markaların... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T07:56+0300

2024-07-30T07:56+0300

2024-07-30T07:56+0300

ekonomi

ücret

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özel tüketim vergisi (ötv)

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ÖTV indirimi sonrası, Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarına ilgisi arttı. Özellikle Çin'in önde gelen araç üreticilerinden BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Manisa'da kurulacak tesis, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi yapacak. Bu gelişme, Türkiye'deki hibrit araç piyasasında önemli bir hareketlilik yaratacak.Fiyatlarda düşüş bekleniyorİstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ÖTV indiriminin hibrit araç fiyatlarında düşüşe yol açacağını belirtti. Ertemel, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemenin, emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli menzili 70 km'nin üstünde olan plug-in hibrit araçları kapsadığını ifade etti. Bu kriterlere uyan araçların fiyatlarında düşüş bekleniyor.Öne çıkan hibrit modellerTürkiye piyasasında şu an için ÖTV indirimi kapsamına giren dört model bulunuyor:Bu modellerin ÖTV dilimleri önemli ölçüde düşürüldü. BYD Seal yüzde 80'den yüzde 30'a, BMW X1, Skoda Kodiaq ve DS-9 Plug-In modelleri ise yüzde 80'den yüzde 60'a geriledi. Bu düşüşler, araç fiyatlarında ciddi indirimlere yol açacak.Piyasa çeşitliliği ve pozitif yansımalarErtemel, alınan kararın Türkiye pazarına pozitif yansıyacağını belirtti. ÖTV indirimi, hem Avrupa hem de Çin menşeli yeni markaların Türkiye pazarına girmesini teşvik ediyor. BYD'nin yatırım kararının ardından, diğer Çin menşeli markaların da Türkiye'ye yatırım yapması bekleniyor. Chery gibi markaların doğrudan yatırım planlarının son aşamaya geldiği konuşuluyor.ÖTV i̇ndirimi ve Türkiye pazarıÖTV indirimi, Türkiye'nin otomotiv piyasasında çeşitliliği artıracak ve tüketicilere daha fazla seçenek sunacak. Yeni markaların girişi, rekabeti artırarak fiyatların daha da düşmesine neden olabilir. Türkiye'nin stratejik konumu ve dinamikleri, otomobil üreticileri için cazip bir pazar oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/yuzde-233-oraninda-zamlanmisti-bir-kez-daha-zam-gelecek-fiyati-750-tlye-kadar-cikabilir-1086322192.html

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