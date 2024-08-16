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Kahramanmaraş ve Tokat depremlerini öngörmüştü: ‘Ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz’ diyerek tekrar uyardı
Kahramanmaraş ve Tokat depremlerini öngörmüştü: ‘Ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz’ diyerek tekrar uyardı
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Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı İçelli, ölü olarak tabir edilen fayların deprem üretebileceğini belirttiği açıklamasında, Bingöl ve çevresini... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T21:37+0300
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türkiye
deprem
sivas
hatay
bingöl
kayseri
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Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli bir süre önce Sivas'ta meydana gelen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası, ölü olarak tabir edilen faylar ile ilgili açıklamalarda bulundu. İçelli, ölü olarak tabir edilen fayların yıkıcı depremler üretebileceğini ifade etti.'Ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz'Daha önce Kahramanmaraş ve Tokat depremlerini öngören eden İçelli, “Türkiye genelinde ‘ölü fay' veya ‘gömülü fay' olarak tabir ettiğimiz birçok fay var. Sadece diri faylara bakmak bizleri yanıltır. Orta ve mikro depremlerin birçoğunun tespit edilememiş fayların üzerinde olduğunu görüyoruz. Hiç görmediğimiz, bilmediğimiz yerlerde de depremler olabiliyor. Her zaman dediğimiz gibi Türkiye'nin her tarafında deprem riski vardır. 6 büyüklüğünde olmaz da 5 olur, 5.5 olur. Ama kırsaldaki 5.5'lik depremler de yıkıcıdır. Köylerde, mezralarda 5.5'lik depremlerin can aldığını çok iyi biliyoruz. Bingöl ve çevresi için de şimdi uyarmanın yeri geldi sanırım. Orada da 6 veya 6.5'lik bir deprem çok büyük yıkımlara ve can kayıplara yol açacaktır. Ölü diye bir fay yoktur. Aslında fayların hepsi canlıdır. Sadece ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz” dedi.'7'lik depreme hazır binalar inşa edilmeli'Türkiye genelinde önlem alınması gerektiğinin altını çizen Serkan İçelli, “Özellikle sakınım bantları uygulanıyor. Özellikle Kayseri'de bununla çok ilgileniyorlar. Faya yakın veya uzak demek başka bir şey. Yüzey kırığı oluşturduğunda binaya vereceği hasar başka bir şey. Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta ne gördük? Amanos yırtıldı, gitti Adıyaman ve Malatya'da yıkım yaptı. Yani 200-250 kilometre uzaklıkta dahi yıkım yaptı. Depremlerin ne zaman geleceği belli olmadığı gibi bir anda 7'lik bir depreme hazır olacak şekilde binalarımızı inşa etmemiz gerekiyor. Projelendirmelerin ona göre dizayn edilmesi gerekli” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/japon-deprem-uzmani-moriwaki-yakinda-diyerek-uyardi-o-fay-hattinin-kirilma-ihtimali-var-1086884555.html
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Kahramanmaraş ve Tokat depremlerini öngörmüştü: ‘Ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz’ diyerek tekrar uyardı

21:37 16.08.2024
© İHA / İHA-AW268963Doğu Anadolu Fayı
Doğu Anadolu Fayı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
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Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı İçelli, ölü olarak tabir edilen fayların deprem üretebileceğini belirttiği açıklamasında, Bingöl ve çevresini uyararak bu bölgede 6 veya 6.5 büyüklükteki depremlerin çok büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açacağını dile getirdi.
Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli bir süre önce Sivas'ta meydana gelen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası, ölü olarak tabir edilen faylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İçelli, ölü olarak tabir edilen fayların yıkıcı depremler üretebileceğini ifade etti.

'Ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz'

Daha önce Kahramanmaraş ve Tokat depremlerini öngören eden İçelli, “Türkiye genelinde ‘ölü fay' veya ‘gömülü fay' olarak tabir ettiğimiz birçok fay var. Sadece diri faylara bakmak bizleri yanıltır. Orta ve mikro depremlerin birçoğunun tespit edilememiş fayların üzerinde olduğunu görüyoruz. Hiç görmediğimiz, bilmediğimiz yerlerde de depremler olabiliyor. Her zaman dediğimiz gibi Türkiye'nin her tarafında deprem riski vardır. 6 büyüklüğünde olmaz da 5 olur, 5.5 olur. Ama kırsaldaki 5.5'lik depremler de yıkıcıdır. Köylerde, mezralarda 5.5'lik depremlerin can aldığını çok iyi biliyoruz. Bingöl ve çevresi için de şimdi uyarmanın yeri geldi sanırım. Orada da 6 veya 6.5'lik bir deprem çok büyük yıkımlara ve can kayıplara yol açacaktır. Ölü diye bir fay yoktur. Aslında fayların hepsi canlıdır. Sadece ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz” dedi.

'7'lik depreme hazır binalar inşa edilmeli'

Türkiye genelinde önlem alınması gerektiğinin altını çizen Serkan İçelli, “Özellikle sakınım bantları uygulanıyor. Özellikle Kayseri'de bununla çok ilgileniyorlar. Faya yakın veya uzak demek başka bir şey. Yüzey kırığı oluşturduğunda binaya vereceği hasar başka bir şey. Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta ne gördük? Amanos yırtıldı, gitti Adıyaman ve Malatya'da yıkım yaptı. Yani 200-250 kilometre uzaklıkta dahi yıkım yaptı. Depremlerin ne zaman geleceği belli olmadığı gibi bir anda 7'lik bir depreme hazır olacak şekilde binalarımızı inşa etmemiz gerekiyor. Projelendirmelerin ona göre dizayn edilmesi gerekli” diye konuştu.
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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Japon deprem uzmanı Moriwaki, 'yakında' diyerek uyardı: 'O fay hattının kırılma ihtimali var'
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