https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/hizbullahtan-israile-gozdagi-yeraltindaki-fuze-kentlerin-goruntuleri-ilk-kez-servis-edildi-1086935591.html

Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: Yeraltındaki 'füze kentin' görüntüleri ilk kez servis edildi

Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: Yeraltındaki 'füze kentin' görüntüleri ilk kez servis edildi

Sputnik Türkiye

Lübnan'ın güneyinde sık sık İsrail ile çatışma halinde olan Hizbullah, büyük gizlilikle inşa ettiği yeraltı tünellerinin videosunu ilk kez yayınlayarak gövde... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T17:47+0300

2024-08-16T17:47+0300

2024-08-16T17:49+0300

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bulunan devasa yeraltı tünellerinin videosunu ilk kez yayınlayarak İsrail'e gözdağı verdi. Tünellerde füze yüklü kamyonların yer aldığı görüntülerde, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sert mesajları da yer aldı.Devasa 'füze kentin' görüntüleriyle İsrail'i tehdit eden Hizbullah, "İsrail, Lübnan'a bir savaş dayatırsa hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar tüm Filistin'e kadar yayılacaktır" açıklamasını yaptı.Hizbullah görüntülerde yer verdiği "Bugün Lübnan'daki direnişin elindeki silah, ekipman, kabiliyet, kadrolar, uzmanlık ve deneyim, ayrıca inanç, kararlılık ve irade hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedefler ve koordinatları bizim elimizde. Bu füzeler son derece gizlilik içinde yerleştiriliyor, konuşlandırılıyor ve hedeflere odaklanıyor. Direniş artık hassas ve hassas olmayan füzelere ve silah kapasitesine sahip" ifadeleriyle İsrail'e sert mesaj verdi.Hizbullah'ın Imad 4 adını verdiği tünellerin içinin özel olarak tasarlandığı anlaşılan görüntülerde, tünellerin genişliği dikkat çekti.

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