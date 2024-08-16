https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/putin-azerbaycana-gidiyor-ikili-anlasmalar-imzalanacak-1086934209.html

Putin, Azerbaycan'a gidiyor: 'İkili anlaşmalar imzalanacak'

Putin, Azerbaycan'a gidiyor: 'İkili anlaşmalar imzalanacak'

Sputnik Türkiye

Putin ve Aliyev, Temmuz ayında Astana'daki görüşmelerinin ardından Bakü'de yeni bir araya gelecek. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T17:27+0300

2024-08-16T17:27+0300

2024-08-16T17:27+0300

dünya

rusya

vladimir putin

kremlin

azerbaycan

bakü

ilham aliyev

resmi ziyaret

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Ağustos'ta Azerbaycan'ı ziyaret edeceği açıklandı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, pazar günü resmi ziyaret için Azerbaycan'a gidecek.Kremlin, Putin'in Bakü'deki temasları sırasında Rusya ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güncel konuların masaya yatırılacağını belirtti.Kremlin, ziyaretin sonunda Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortak bildiri kabul edeceğini, Rus ve Azeri heyetlerin hükümetler arası belgeler ile çeşitli belgeleri imzalayacağını kaydetti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nisan ayında Moskova'yı ziyaret ederek Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin ve Aliyev, geçen ay Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi marjında bir araya gelmişti.

rusya

azerbaycan

bakü

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Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, kremlin, azerbaycan, bakü, ilham aliyev, resmi ziyaret