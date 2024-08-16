Herkesin dilinde aynı tehlike: Stagflasyon nedir? Yaratabileceği etkiler neler?

Türkiye
SON DAKİKA | MB enflasyon beklentisini açıkladı, Bakan Şimşek '10 aydır iyileşiyor' dedi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DSÖ'den acil durum: 'Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelecek olanlar sağlık kontrolünden geçecek mi?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Deniz Kardelen, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:05
80 dk
HABER MASASI
Paris 2024 olimpiyatlarında göze çarpanlar.
13:30
35 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
14:09
3 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
14:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
14:44
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
14:52
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
61 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
17:46
2 dk
SESLİ HABER
5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
18:26
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
11 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
19:34
1 dk
SESLİ HABER
'La Lina' yolda: Etkileri neler?
19:42
4 dk
SESLİ HABER
Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
20:04
3 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Adana'da sıcaklık 50 dereceyi buldu, tatlıcılar inovasyona gitti
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
22:34
1 dk
SESLİ HABER
PKK'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti: Mezarı başında anıldı
22:47
1 dk
SESLİ HABER
Marmara Depremi'nin yıkamadığı mahalle
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu
23:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
07:11
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
08:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Maymun Çiçeği tehdidi Avrupa’da
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlardaki atış pozu ile gündem olmuştu: Yusuf Dikeç'i şaşırtan olay
14:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/herkesin-dilinde-ayni-tehlike-stagflasyon-nedir-yaratabilecegi-etkiler-neler-1086914961.html
Herkesin dilinde aynı tehlike: Stagflasyon nedir? Yaratabileceği etkiler neler?
Herkesin dilinde aynı tehlike: Stagflasyon nedir? Yaratabileceği etkiler neler?
Sputnik Türkiye
Türkiye’de son zamanlarda sıkça kullanılan stagflasyon terimi, herkesin aklında aynı soru işaretine sebep oldu: Stagflasyon nedir? Etkileri nelerdir? Stagflasyon ne zaman ortaya çıktı? Sputnik'in derlemesinde.
2024-08-16T12:43+0300
2024-08-16T12:43+0300
ekonomi
stagflasyon
enflasyon
hiper enflasyon
dezenflasyon
faiz artırımı
işsizlik
genç işsizlik
gelir eşitsizliği
gelir dağılımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086914652_11:0:1271:709_1920x0_80_0_0_26822021e431c1c597e7d1483bac7dfa.jpg
Son dönemde Türkiye ekonomisinde sıkça tartışılan 'stagflasyon' terimi, ekonominin durgunlukla birlikte yüksek enflasyon yaşadığı zorlayıcı bir durumu ifade ediyor. Stagflasyonun etkisi altındaki bir ülkede, düşük gelirli hanelerin birikimleri erirken, işsizlik oranlarının artmasıyla ciddi sosyal ve ekonomik sorunlar baş gösterebiliyor.Stagflasyon nedir? Etkileri neler?Kelime olarak stagflasyon, stagnasyon (durgunluk) ile enflasyon terimlerinin birleşiminden türetilmiş.Genellikle ekonomik büyüme dönemlerinde yüksek enflasyon düşük işsizlikle, durgunluk dönemlerinde ise düşük enflasyon yüksek işsizlikle ilişkilendirilir. Ancak stagflasyon, bu dengeleri alt üst eden bir tablo sunuyor. Bu karmaşık durumda, ne enflasyon kontrol altına alınabiliyor ne de işsizlik azaltılabiliyor. Sonuç olarak, ekonominin toparlanması ve eski dengesine kavuşması zorlaşıyor. Stagflasyon dönemlerinin ülkeler üzerinde uzun vadeli yıkıcı etkiler yaratabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, Türkiye'nin bu zorlu ekonomik süreçten çıkış için acil önlemler alması gerektiğine dikkat çekiyor.İlk ne zaman ve hangi ülkede görüldü?1970’li yıllarda petrol ambargoları sebebiyle küresel etkileri görülen stagflasyon, özellike gelişmekte olan ülkelerde yıkıcı sonuçlar doğurdu.Latin Amerika’nın kayıp on yılı80’li yıllara gelindiğinde stagflasyondan etkilenen düşük gelirli ülkeler, gelişmekte olan piyasalar, gelişmekte olan ekonomiler, 1980'lerde borç krizlerine sürüklendi. Borç krizleri özellikle Latin Amerika ülkelerinde ciddi sonuçlar yarattı ve ekonomistler, bunu ‘kayıp on yıl’ olarak nitelendirdi. Bazı Latin Amerika ülkeleri hali hazırda bu durumun doğurduğu uzun vadeli sonuçlarından muzdariptir.Ekonomistler arasında stagflasyon sebepleri konusunda somut bir fikir birliliği olmamakla birlikte tedarik zinciri sorunları, zayıf ekonomi politikaları ve petrol fiyatlarındaki oynaklık yaygın olarak stagflasyon sebepleri arasında gösterilmektedir. Stagflasyon nedenleri arasında ayrıca yer alan faktörler ise şöyle sıralanabilir:Stagflasyonda düşük gelirli haneleri bekleyen risklerDünya Bankası Güney Asya Baş Ekonomisti Franziska Ohnsorge stagflasyona giren bir ülkede düşük ve orta gelirli haneler için yaratacağı tehlikelerle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-fiyat-istikrari-enflasyonla-mucadele-en-onemli-politika-hedefimiz-1086798687.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086914652_168:0:1113:709_1920x0_80_0_0_bec7dab1d5ae9ee59c5fda94c15c6f21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
stagflasyon nedir, stagflasyon nedenleri, stagflasyon ne demektir, stagflasyon ne zaman ortaya çıktı, stagflasyon mücadele yöntemleri, stagflasyon türkiye, stagflasyon mücadele yöntemleri, stagflasyon altın ilişkisi, stagflasyon ekonomi, stagflasyon grafiği
stagflasyon nedir, stagflasyon nedenleri, stagflasyon ne demektir, stagflasyon ne zaman ortaya çıktı, stagflasyon mücadele yöntemleri, stagflasyon türkiye, stagflasyon mücadele yöntemleri, stagflasyon altın ilişkisi, stagflasyon ekonomi, stagflasyon grafiği

Herkesin dilinde aynı tehlike: Stagflasyon nedir? Yaratabileceği etkiler neler?

12:43 16.08.2024
© FotoğrafStagflasyon ve ülke ekonomisinde yaratacağı tehlikeler
Stagflasyon ve ülke ekonomisinde yaratacağı tehlikeler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Türkiye’de son zamanlarda sıkça kullanılan stagflasyon terimi, herkesin aklında aynı soru işaretine sebep oldu: Stagflasyon nedir? Etkileri nelerdir? Stagflasyon ne zaman ortaya çıktı? Sputnik'in derlemesinde.
Son dönemde Türkiye ekonomisinde sıkça tartışılan 'stagflasyon' terimi, ekonominin durgunlukla birlikte yüksek enflasyon yaşadığı zorlayıcı bir durumu ifade ediyor. Stagflasyonun etkisi altındaki bir ülkede, düşük gelirli hanelerin birikimleri erirken, işsizlik oranlarının artmasıyla ciddi sosyal ve ekonomik sorunlar baş gösterebiliyor.

Stagflasyon nedir? Etkileri neler?

Kelime olarak stagflasyon, stagnasyon (durgunluk) ile enflasyon terimlerinin birleşiminden türetilmiş.
Genellikle ekonomik büyüme dönemlerinde yüksek enflasyon düşük işsizlikle, durgunluk dönemlerinde ise düşük enflasyon yüksek işsizlikle ilişkilendirilir. Ancak stagflasyon, bu dengeleri alt üst eden bir tablo sunuyor.
Bu karmaşık durumda, ne enflasyon kontrol altına alınabiliyor ne de işsizlik azaltılabiliyor. Sonuç olarak, ekonominin toparlanması ve eski dengesine kavuşması zorlaşıyor. Stagflasyon dönemlerinin ülkeler üzerinde uzun vadeli yıkıcı etkiler yaratabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, Türkiye'nin bu zorlu ekonomik süreçten çıkış için acil önlemler alması gerektiğine dikkat çekiyor.

İlk ne zaman ve hangi ülkede görüldü?

1970’li yıllarda petrol ambargoları sebebiyle küresel etkileri görülen stagflasyon, özellike gelişmekte olan ülkelerde yıkıcı sonuçlar doğurdu.

Latin Amerika’nın kayıp on yılı

80’li yıllara gelindiğinde stagflasyondan etkilenen düşük gelirli ülkeler, gelişmekte olan piyasalar, gelişmekte olan ekonomiler, 1980'lerde borç krizlerine sürüklendi. Borç krizleri özellikle Latin Amerika ülkelerinde ciddi sonuçlar yarattı ve ekonomistler, bunu ‘kayıp on yıl olarak nitelendirdi. Bazı Latin Amerika ülkeleri hali hazırda bu durumun doğurduğu uzun vadeli sonuçlarından muzdariptir.
Ekonomistler arasında stagflasyon sebepleri konusunda somut bir fikir birliliği olmamakla birlikte tedarik zinciri sorunları, zayıf ekonomi politikaları ve petrol fiyatlarındaki oynaklık yaygın olarak stagflasyon sebepleri arasında gösterilmektedir. Stagflasyon nedenleri arasında ayrıca yer alan faktörler ise şöyle sıralanabilir:

🟠 Ücret düşüşleri, vergi artışları veya iş yatırımlarındaki düşüşlerden kaynaklanabilen, azalan tüketici harcamaları nedeniyle talepte azalma.

🟠 Hammadde fiyatlarındaki artışlar, artan işçilik maliyetleri veya artan ekonomik politika düzenlemeleri nedeniyle oluşabilen üretim maliyetinde artış.

🟠 Para politikasındaki değişiklikler, artan faiz oranları veya karları etkileyebilecek diğer politikalar yatırımcıların güvenindeki düşüş nedeniyle oluşabilen para arzında azalma.

Stagflasyonda düşük gelirli haneleri bekleyen riskler

Dünya Bankası Güney Asya Baş Ekonomisti Franziska Ohnsorge stagflasyona giren bir ülkede düşük ve orta gelirli haneler için yaratacağı tehlikelerle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Özellikle düşük gelirli haneleri gerçekten çok etkileyen bir durum. Çünkü yavaş büyüme daha az istihdam ve daha düşük ücretler anlamına gelirken, yüksek enflasyon aynı zamanda gerçek değeri, özellikle düşük gelirli hanelerin satın alma gücünün gerçek değerini aşındırıyor. Ayrıca bu hanelerin varlıklarının gerçek değerini de aşındırıyor çünkü tasarruflarını enflasyona karşı çok fazla koruyamıyorlar.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedefimiz
13 Ağustos, 17:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала