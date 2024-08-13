Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedefimiz

4054 sayılı Rekabet Kanunu'nda değişiklik yapılması ve İklim Değişikliği Kanun Tasarısı, Meclis'imizin yeni yasama döneminde gündeme alınmasını beklediğimiz öncelikli konular arasında yer alıyor. 2026 yılında yürürlüğe girecek AB sınırda karbon düzenlemesini dikkatle takip ediyoruz ve bu çerçevede Emisyon Ticaret Sistemi'nin teknik boyutları üzerinde de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Meclis'imizin yeni yasama döneminde gündemine sunmayı planladığımız konulardan biri de yargı süreçlerini hızlandıracak e-Tebligat konusudur. Bu konuda hazırlanan taslak belirli bir aşamaya geldi. Bununla birlikte nitelikli iş gücünün ülkemize çekilmesine yönelik oluşturulan TechVisa programı için gerekli idari ve teknik altyapı konusundaki çalışmalar da son aşamaya gelmiş durumda.

Enerji sektörü yatırımlarıyla ilgili süreçleri iyileştirmeye yönelik mevzuat değişikliği ihtiyaçları tespit edildi ve bu konuda da yeni adımlarımızı hızla atmayı planlıyoruz. Altyapısı hazır planlı sanayi alanlarının oluşturulması ve bunların özel sektörün kullanımına sunulması amacıyla farklı modeller üzerinde hazırlıklarımız sürüyor. Yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, idari sulh ve ticari sırlarla ilgili ulusal mevzuatımızın AB ile uyumlaştırılması da yine Kurul gündemimizde yer alan konulardan. Bu konuda da teknik düzeyde çalışmalar önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Makro ekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengemizde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir.