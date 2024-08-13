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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedefimiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedefimiz
Sputnik Türkiye
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yılmaz... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T17:33+0300
2024-08-13T17:33+0300
politika
türkiye
cevdet yılmaz
ovp
orta vadeli program (ovp)
enflasyon
refah
resmi gazete
verimlilik
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Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda 2024 YOİKK Eylem Planı gelişmeleri çerçevesinde kurumlarca sürdürülen çalışmaları, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ni ve eylülde gerçekleştirilmesi planlanan Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıklarını ele alacaklarını belirterek, 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde güncellenecek yeni Orta Vadeli Program (OVP) konusunda kurul üyeleriyle istişarelerde bulunacaklarını söyledi.Yılmaz, 1 Mart 2024'te iş dünyasıyla birlikte cari açığı azaltıcı mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı unsurlara odaklanarak 57 maddeden oluşan bir eylem planı belirlediklerini hatırlatarak, bu planın hızla hayata geçirildiğini, Mart ayından bu yana belirlenen 57 eylemin 10'unun tamamlandığını, 6'sında ise son aşamaya gelindiğini bildirdi.28 eylemde de yüzde 50 ve üzerinde gerçekleşme sağlandığını aktaran Yılmaz, bu kapsamda, yatırımcıların üzerinde durduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklik yapıldığını, kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesaklaştırıldığını ve yenilenebilir enerji kaynaklarında ek kapasite kurulumuna imkan sağlandığını belirtti.'Tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimiz'Uzun vadeli yatırım kredileri, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesine yönlendirilmesi ve nitelikli personelin uzaktan çalıştırılması uygulamasının uzatılması gibi adımların da hayata geçirildiğini dile getiren Yılmaz, Temmuz ayında yayınlanan düzenlemelerle yeşil ve dijital dönüşüme yönelik desteklerin altyapısının oluşturulduğunu ifade etti.Yılmaz, özel sektörle yapılan istişarelerde iş gücü açığı ve iş gücünün özel sektörün ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi ihtiyacının sıklıkla dile getirildiğini, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında mesleki eğitim ve istihdam çalışma grubu oluşturulduğunu ve grubun çalışmalarına başladığını belirterek, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin ise geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandığını, mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek amacıyla yeni ve uygulamalı bir eğitim yaklaşımını hayata geçireceklerini söyledi.Sonbahar döneminde yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili önemli konuların gündemlerinde olacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:'Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında'Yılmaz, Eylül ayında açıklanacak güncellenmiş OVP'nin de bu kapsamda toplantı gündeminde olacağını dile getirerek, 2025-2027 yıllarını kapsayacak olan OVP için de katılımcı bir anlayışla istişarelere başladıklarını, işçi ve işveren temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.Önceki OVP'de yer alan ana yaklaşımın, güncellenen programda da korunacağını belirten Yılmaz, "Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında yer almaya devam ediyor. Bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla da destekliyoruz" diye konuştu.Yılmaz, deprem afeti sonrası yaraların sarılmasının da temel öncelikleri arasında olduğunu, ekonomiyi güçlendirmenin yanı sıra sosyal refahı artırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini anlatarak, "İstikrar içinde, sürdürülebilir büyümeyle sağlayacağımız imkanları insan odaklı bir kalkınma yaklaşımıyla, kalıcı sosyal refaha dönüştürmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.'Yeni müjdelerin, yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz'Son 21 yılda Türkiye'nin yükselen ekonomik performansı, hayata geçirilen yatırımcı dostu reformlar ve uygulanan cazip teşviklerin iş ve yatırım ortamını sürekli iyileştirdiğine işaret eden Yılmaz, 2003'ten bu yana Türkiye'nin 262 milyar dolara ulaşan uluslararası doğrudan yatırım ile bölgesinde 2. sırada yer aldığını, 29 Temmuz'da 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ni içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını ve stratejinin hayata geçirilmesiyle küresel doğrudan yatırımlardan alınan payın yüzde 1.5'e çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.Yılmaz, 'iklim dostu', 'dijital', 'küresel tedarik zinciri odaklı', 'bilgi yoğun', 'nitelikli istihdam sağlayan', 'katma değerli hizmet', 'nitelikli finansal' ve 'bölgesel kalkınmayı destekleyen' olmak üzere sekiz ana başlıkta Türkiye için nitelikli yatırım alanlarını belirlediklerini bildirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nı yatırımların yüzyılı haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, ülkeyi yatırım ve üretim üssü haline getirecek bir cazibe merkezi yapmak amacıyla adımlarını kararlılıkla atmaya devam ettiklerini, eylem planının işleyişini üçer aylık periyotlarla paydaş kurumlarla bir araya gelerek yakından izlemeyi sürdüreceklerini söyledi.
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türkiye, cevdet yılmaz, ovp, orta vadeli program (ovp), enflasyon, refah, resmi gazete, verimlilik
türkiye, cevdet yılmaz, ovp, orta vadeli program (ovp), enflasyon, refah, resmi gazete, verimlilik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedefimiz

17:33 13.08.2024
© AA / Ahmet OkurCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© AA / Ahmet Okur
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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yılmaz burada yaptığı konuşmada Fiyat istikrar ve enflasyon ile mücadelenin en önemli politika hedeflerinin başında yer aldığını ifade etti.
Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda 2024 YOİKK Eylem Planı gelişmeleri çerçevesinde kurumlarca sürdürülen çalışmaları, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ni ve eylülde gerçekleştirilmesi planlanan Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıklarını ele alacaklarını belirterek, 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde güncellenecek yeni Orta Vadeli Program (OVP) konusunda kurul üyeleriyle istişarelerde bulunacaklarını söyledi.
Yılmaz, 1 Mart 2024'te iş dünyasıyla birlikte cari açığı azaltıcı mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı unsurlara odaklanarak 57 maddeden oluşan bir eylem planı belirlediklerini hatırlatarak, bu planın hızla hayata geçirildiğini, Mart ayından bu yana belirlenen 57 eylemin 10'unun tamamlandığını, 6'sında ise son aşamaya gelindiğini bildirdi.
28 eylemde de yüzde 50 ve üzerinde gerçekleşme sağlandığını aktaran Yılmaz, bu kapsamda, yatırımcıların üzerinde durduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklik yapıldığını, kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesaklaştırıldığını ve yenilenebilir enerji kaynaklarında ek kapasite kurulumuna imkan sağlandığını belirtti.

'Tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimiz'

Uzun vadeli yatırım kredileri, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesine yönlendirilmesi ve nitelikli personelin uzaktan çalıştırılması uygulamasının uzatılması gibi adımların da hayata geçirildiğini dile getiren Yılmaz, Temmuz ayında yayınlanan düzenlemelerle yeşil ve dijital dönüşüme yönelik desteklerin altyapısının oluşturulduğunu ifade etti.
Yılmaz, özel sektörle yapılan istişarelerde iş gücü açığı ve iş gücünün özel sektörün ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi ihtiyacının sıklıkla dile getirildiğini, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında mesleki eğitim ve istihdam çalışma grubu oluşturulduğunu ve grubun çalışmalarına başladığını belirterek, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin ise geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandığını, mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek amacıyla yeni ve uygulamalı bir eğitim yaklaşımını hayata geçireceklerini söyledi.
Sonbahar döneminde yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili önemli konuların gündemlerinde olacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

4054 sayılı Rekabet Kanunu'nda değişiklik yapılması ve İklim Değişikliği Kanun Tasarısı, Meclis'imizin yeni yasama döneminde gündeme alınmasını beklediğimiz öncelikli konular arasında yer alıyor. 2026 yılında yürürlüğe girecek AB sınırda karbon düzenlemesini dikkatle takip ediyoruz ve bu çerçevede Emisyon Ticaret Sistemi'nin teknik boyutları üzerinde de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Meclis'imizin yeni yasama döneminde gündemine sunmayı planladığımız konulardan biri de yargı süreçlerini hızlandıracak e-Tebligat konusudur. Bu konuda hazırlanan taslak belirli bir aşamaya geldi. Bununla birlikte nitelikli iş gücünün ülkemize çekilmesine yönelik oluşturulan TechVisa programı için gerekli idari ve teknik altyapı konusundaki çalışmalar da son aşamaya gelmiş durumda.

Enerji sektörü yatırımlarıyla ilgili süreçleri iyileştirmeye yönelik mevzuat değişikliği ihtiyaçları tespit edildi ve bu konuda da yeni adımlarımızı hızla atmayı planlıyoruz. Altyapısı hazır planlı sanayi alanlarının oluşturulması ve bunların özel sektörün kullanımına sunulması amacıyla farklı modeller üzerinde hazırlıklarımız sürüyor. Yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, idari sulh ve ticari sırlarla ilgili ulusal mevzuatımızın AB ile uyumlaştırılması da yine Kurul gündemimizde yer alan konulardan. Bu konuda da teknik düzeyde çalışmalar önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Makro ekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengemizde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir.

'Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında'

Yılmaz, Eylül ayında açıklanacak güncellenmiş OVP'nin de bu kapsamda toplantı gündeminde olacağını dile getirerek, 2025-2027 yıllarını kapsayacak olan OVP için de katılımcı bir anlayışla istişarelere başladıklarını, işçi ve işveren temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Önceki OVP'de yer alan ana yaklaşımın, güncellenen programda da korunacağını belirten Yılmaz, "Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında yer almaya devam ediyor. Bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla da destekliyoruz" diye konuştu.
Yılmaz, deprem afeti sonrası yaraların sarılmasının da temel öncelikleri arasında olduğunu, ekonomiyi güçlendirmenin yanı sıra sosyal refahı artırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini anlatarak, "İstikrar içinde, sürdürülebilir büyümeyle sağlayacağımız imkanları insan odaklı bir kalkınma yaklaşımıyla, kalıcı sosyal refaha dönüştürmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.

'Yeni müjdelerin, yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz'

Son 21 yılda Türkiye'nin yükselen ekonomik performansı, hayata geçirilen yatırımcı dostu reformlar ve uygulanan cazip teşviklerin iş ve yatırım ortamını sürekli iyileştirdiğine işaret eden Yılmaz, 2003'ten bu yana Türkiye'nin 262 milyar dolara ulaşan uluslararası doğrudan yatırım ile bölgesinde 2. sırada yer aldığını, 29 Temmuz'da 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ni içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını ve stratejinin hayata geçirilmesiyle küresel doğrudan yatırımlardan alınan payın yüzde 1.5'e çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Yılmaz, 'iklim dostu', 'dijital', 'küresel tedarik zinciri odaklı', 'bilgi yoğun', 'nitelikli istihdam sağlayan', 'katma değerli hizmet', 'nitelikli finansal' ve 'bölgesel kalkınmayı destekleyen' olmak üzere sekiz ana başlıkta Türkiye için nitelikli yatırım alanlarını belirlediklerini bildirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Son dönemde başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri ve HİT 30 Programları olmak üzere önemli çalışmalara imza attık. Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik. Önümüzdeki dönemde de bu alanda yeni müjdelerin, yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz. Dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi toplantımıza davet ettik. Toplantıda çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız. En üst düzeyde gerçekleşecek bu görüşmelerde dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz. Küresel düzeyde tedarik zincirinin yeniden şekillendiği bir ortamda, cari açığın sürdürülebilir biçimde azaltılması için çok uluslu şirketlerin yatırım kararlarında Türkiye'yi daha üst seviyede bir yatırım üssü konumuna taşımasını hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nı yatırımların yüzyılı haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, ülkeyi yatırım ve üretim üssü haline getirecek bir cazibe merkezi yapmak amacıyla adımlarını kararlılıkla atmaya devam ettiklerini, eylem planının işleyişini üçer aylık periyotlarla paydaş kurumlarla bir araya gelerek yakından izlemeyi sürdüreceklerini söyledi.
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