https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/gaziantepte-buyuk-fabrika-yangini-alevler-her-yeri-sardi-cok-sayida-ekip-bolgede-1086906056.html
Gaziantep'te büyük fabrika yangını: Alevler her yeri sardı, çok sayıda ekip bölgede
Gaziantep'te büyük fabrika yangını: Alevler her yeri sardı, çok sayıda ekip bölgede
Sputnik Türkiye
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir halı fabrikasında çok büyük bir yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine hızla... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T07:04+0300
2024-08-16T07:04+0300
2024-08-16T07:12+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
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Gaziantep son dakika haberlerine uyandı. Şehirdeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir halı fabrikasında çok büyük bir yangın bütün fabrikayı sardı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Fabrikadaki yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için de önlemler alınıyor. Yangının çıkış sebebi ve hasar durumu hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/akdenizde-kasirga-koptu-ulkede-alarm-ilan-edildi-onlarca-tekne-ve-yat-alabora-oldu-1086905847.html
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gaziantep son dakika
Gaziantep'te büyük fabrika yangını: Alevler her yeri sardı, çok sayıda ekip bölgede
07:04 16.08.2024 (güncellendi: 07:12 16.08.2024)
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir halı fabrikasında çok büyük bir yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gaziantep son dakika
haberlerine uyandı. Şehirdeki 2. Organize Sanayi Bölgesi
’nde bulunan bir halı fabrikasında çok büyük bir yangın bütün fabrikayı sardı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Fabrikadaki yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için de önlemler alınıyor. Yangının çıkış sebebi ve hasar durumu hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.