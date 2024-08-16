https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/gaziantepte-buyuk-fabrika-yangini-alevler-her-yeri-sardi-cok-sayida-ekip-bolgede-1086906056.html

Gaziantep'te büyük fabrika yangını: Alevler her yeri sardı, çok sayıda ekip bölgede

Gaziantep'te büyük fabrika yangını: Alevler her yeri sardı, çok sayıda ekip bölgede

Sputnik Türkiye

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir halı fabrikasında çok büyük bir yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine hızla... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T07:04+0300

2024-08-16T07:04+0300

2024-08-16T07:12+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

yangın alarmı

gaziantep

halı

fabrika

son dakika

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Gaziantep son dakika haberlerine uyandı. Şehirdeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir halı fabrikasında çok büyük bir yangın bütün fabrikayı sardı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Fabrikadaki yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için de önlemler alınıyor. Yangının çıkış sebebi ve hasar durumu hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/akdenizde-kasirga-koptu-ulkede-alarm-ilan-edildi-onlarca-tekne-ve-yat-alabora-oldu-1086905847.html

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