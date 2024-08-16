https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/galatasaraya-kotu-haber-yildiz-isim-kadro-disi-kaldi-1086940572.html
Galatasaray'a kötü haber: Yıldız isim kadro dışı kaldı
Galatasaray'a kötü haber: Yıldız isim kadro dışı kaldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Derrick Köhn'ün Konyaspor maçının kadrosunda yer almadığını açıkladı. Sol bek pozisyonunda görev yapan Gana asıllı Alman futbolcunun üst solunum... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T20:52+0300
2024-08-16T20:52+0300
2024-08-16T20:58+0300
spor
galatasaray
derrick köhn
hastalık
üst solunum yolu
süper lig
maç
maç yayını
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Galatasaray'ın sol bek pozisyonunda görev alan yıldızı Köhn üst solunum yolları rahatsızlığı nedeni ile kadro dışı kaldı.Trendyol Süper Lig'de saat 21:00'de Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Maç öncesi 11'ler arasında Köhn yer almadı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/galatasaray---konyaspor-macinin-ilk-11leri-aciklandi-1086940309.html
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Galatasaray'a kötü haber: Yıldız isim kadro dışı kaldı
20:52 16.08.2024 (güncellendi: 20:58 16.08.2024)
Galatasaray, Derrick Köhn'ün Konyaspor maçının kadrosunda yer almadığını açıkladı. Sol bek pozisyonunda görev yapan Gana asıllı Alman futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu duyuruldu.
Galatasaray'ın sol bek pozisyonunda görev alan yıldızı Köhn üst solunum yolları rahatsızlığı nedeni ile kadro dışı kaldı.
Trendyol Süper Lig'de saat 21:00'de Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Maç öncesi 11'ler arasında Köhn yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.