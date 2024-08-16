https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/galatasaray---konyaspor-macinin-ilk-11leri-aciklandi-1086940309.html

Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri açıklandı

Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri açıklandı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. İki takımında ilk... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

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Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta?Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. VAR hakemi ise Volkan Bayarslan görev yapacak.Maçın ilk 11'leri belli olduKonyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, UmutGalatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/turkiye-futbol-federasyonu-duyurdu-avrupa-kupalari-sebebiyle-o-3-mac-ertelendi-1086932901.html

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