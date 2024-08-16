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Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri açıklandı
Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri açıklandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. İki takımında ilk... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T20:23+0300
2024-08-16T20:23+0300
2024-08-16T20:31+0300
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Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta?Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. VAR hakemi ise Volkan Bayarslan görev yapacak.Maçın ilk 11'leri belli olduKonyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, UmutGalatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/turkiye-futbol-federasyonu-duyurdu-avrupa-kupalari-sebebiyle-o-3-mac-ertelendi-1086932901.html
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Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri açıklandı
20:23 16.08.2024 (güncellendi: 20:31 16.08.2024)
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. İki takımında ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta?
Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. VAR hakemi ise Volkan Bayarslan görev yapacak.
Maçın ilk 11'leri belli oldu
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi