https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/turkiye-futbol-federasyonu-duyurdu-avrupa-kupalari-sebebiyle-o-3-mac-ertelendi-1086932901.html
Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un ligin 3. haftasındaki maçları ertelendi
Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un ligin 3. haftasındaki maçları ertelendi
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T16:19+0300
2024-08-16T16:19+0300
2024-08-16T16:25+0300
spor
türkiye futbol federasyonu
uefa
uefa konferans ligi
galatasaray
trabzonspor
rams başakşehir
erteleme
erteleme kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 3. hafta oynanması beklenen üç maçın ertelendiği duyuruldu.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakasının 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı ifade edilen açıklamada nihai programın daha sonra ilan edileceği aktarılırken Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplere başarı dilekleri iletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/fenerbahce-galatasaray-maci-sonrasi-olaylara-iliskin-iddianame-duzenlendi-oosterwolde-ve-yandas-1086931945.html
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türkiye futbol federasyonu, uefa, uefa konferans ligi, galatasaray, trabzonspor, rams başakşehir , erteleme, erteleme kararı
türkiye futbol federasyonu, uefa, uefa konferans ligi, galatasaray, trabzonspor, rams başakşehir , erteleme, erteleme kararı
Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un ligin 3. haftasındaki maçları ertelendi
16:19 16.08.2024 (güncellendi: 16:25 16.08.2024)
Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyon tarafından ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 3. hafta oynanması beklenen üç maçın ertelendiği duyuruldu.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.
Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.
Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakasının 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı ifade edilen açıklamada nihai programın daha sonra ilan edileceği aktarılırken Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplere başarı dilekleri iletildi.