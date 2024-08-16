https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/fenerbahceli-joao-pedro-kayboldu-haber-alinamiyor--1086914183.html

Fenerbahçeli Joao Pedro kayboldu: Haber alınamıyor

Fenerbahçeli Joao Pedro kayboldu: Haber alınamıyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de beklenen seviyede etki gösteremeyen ve kendisine takım bulması istenen Brezilyalı futbolcu Joao Pedro, sırra kadem bastı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T09:55+0300

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spor

fenerbahçe

transfer

brezilya

kayıp

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Fenerbahçe’de kendisine takım bulması istenen Brezilyalı futbolcu Joao Pedro’dan haber alınamıyor. 2022 yılında Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro, son yıllardaki sahada beklenen etkiyi gösterememişti. Büyük umutlarla transfer edilen oyuncuya ise uzun süredir oyuncuya ulaşılamıyor.Sırra kadem bastı Geçen sezon Gremio'ya kiralanan 32 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Ancak İstanbul'a dönmeyen Pedro, kayıplara karıştı. Sarı-Lacivertliler'in tüm çabalara rağmen deneyimli futbolcuya ulaşamadığı kaydedildi.Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi. Ankaragücü'nde de bir futbolcu kaybolmuştu Benzer bir durum Ankaragücü’nde yaşanmıştı.Birinci lig ekiplerinden Ankaragücü'nde bir futbolcu kayboldu. Takımdan ayrılmak isteyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas hiç kimse ulaşamıyordu.Antrenmanlara gelmeyen Cephas'ın, maç kadrosunda yer almasına rağmen stada da gelmediği öğrenilmişti.

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fenerbahçe, transfer, brezilya, kayıp, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)