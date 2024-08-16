https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/brightonda-ferdi-kadioglu-sonrasi-150-milyon-euroluk-ayrinti-1086912988.html

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu sonrası 150 milyon euroluk ayrıntı

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu sonrası 150 milyon euroluk ayrıntı

Sputnik Türkiye

Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanan Brighton, milli futbolcunun transferiyle bu sezon yaptığı transfer harcamasında 150 milyon euroyu aşacak. Ferdi... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T09:36+0300

2024-08-16T09:36+0300

2024-08-16T09:36+0300

spor

ferdi kadıoğlu

fenerbahçe

brighton

transfer

ingiltere premier ligi

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Fenerbahçe ve milli takımın başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.Kadıoğlu Brighton'a mı gidiyor?24 yaşındaki oyuncunun Brighton'a transfer olması bekleniyor.Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif yaptığı belirtiliyor.Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibiyle her konuda el sıkışırken Fenerbahçe ile son detaylar görüşülüyor.Transferde 150 milyon euro detayıÖte yandan Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu transferini resmiyete dökmesi durumunda kulübün bu sezon transfere harcadığı para 150 milyon euro seviyesini geçecek.Newcastle'dan Yankuba Minteh'i 35 milyon euroya kadrosuna katarak bu sezonki en yüksek bedelli transferini yapan Brighton'ın diğer takviyeleri şöyle:Mats Wieffer (30 milyon euro), Brajan Gruda (30 milyon euro), Ibrahim Osman (19.5 milyon euro), Malick Junior Yalcouye (7 milyon euro).Brighton şu ana dek transfere 121.5 milyon euro bonservis harcaması yaptı.Bu arada Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transferiyle Türk futbol tarihine geçecek.Milli futbolcu 35 milyon euroluk bedelle İngiltere Premier Lig'in yolunu tutması durumunda en yüksek bedelli transfer olan Türk futbolcular arasında ilk sıraya çıkacak.Söz konusu alanda rekor 22.5 milyon euro ile Cenk Tosun'a ait.

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