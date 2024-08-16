https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/brightonda-ferdi-kadioglu-sonrasi-150-milyon-euroluk-ayrinti-1086912988.html
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu sonrası 150 milyon euroluk ayrıntı
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu sonrası 150 milyon euroluk ayrıntı
Sputnik Türkiye
Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanan Brighton, milli futbolcunun transferiyle bu sezon yaptığı transfer harcamasında 150 milyon euroyu aşacak. Ferdi... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T09:36+0300
2024-08-16T09:36+0300
2024-08-16T09:36+0300
spor
ferdi kadıoğlu
fenerbahçe
brighton
transfer
ingiltere premier ligi
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Fenerbahçe ve milli takımın başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.Kadıoğlu Brighton'a mı gidiyor?24 yaşındaki oyuncunun Brighton'a transfer olması bekleniyor.Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif yaptığı belirtiliyor.Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibiyle her konuda el sıkışırken Fenerbahçe ile son detaylar görüşülüyor.Transferde 150 milyon euro detayıÖte yandan Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu transferini resmiyete dökmesi durumunda kulübün bu sezon transfere harcadığı para 150 milyon euro seviyesini geçecek.Newcastle'dan Yankuba Minteh'i 35 milyon euroya kadrosuna katarak bu sezonki en yüksek bedelli transferini yapan Brighton'ın diğer takviyeleri şöyle:Mats Wieffer (30 milyon euro), Brajan Gruda (30 milyon euro), Ibrahim Osman (19.5 milyon euro), Malick Junior Yalcouye (7 milyon euro).Brighton şu ana dek transfere 121.5 milyon euro bonservis harcaması yaptı.Bu arada Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transferiyle Türk futbol tarihine geçecek.Milli futbolcu 35 milyon euroluk bedelle İngiltere Premier Lig'in yolunu tutması durumunda en yüksek bedelli transfer olan Türk futbolcular arasında ilk sıraya çıkacak.Söz konusu alanda rekor 22.5 milyon euro ile Cenk Tosun'a ait.
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kadıoğlu transfer, kadıoğlu brighton, kadıoğlu nereyle anlaştı
kadıoğlu transfer, kadıoğlu brighton, kadıoğlu nereyle anlaştı
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu sonrası 150 milyon euroluk ayrıntı
Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanan Brighton, milli futbolcunun transferiyle bu sezon yaptığı transfer harcamasında 150 milyon euroyu aşacak. Ferdi Kadıoğlu ise bu imza ile Türk futbol tarihine geçecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe ve milli takımın başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Kadıoğlu Brighton'a mı gidiyor?
24 yaşındaki oyuncunun Brighton'a transfer olması bekleniyor.
Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif yaptığı belirtiliyor.
Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibiyle her konuda el sıkışırken Fenerbahçe ile son detaylar görüşülüyor.
Transferde 150 milyon euro detayı
Öte yandan Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu transferini resmiyete dökmesi durumunda kulübün bu sezon transfere harcadığı para 150 milyon euro seviyesini geçecek.
Newcastle'dan Yankuba Minteh'i 35 milyon euroya kadrosuna katarak bu sezonki en yüksek bedelli transferini yapan Brighton'ın diğer takviyeleri şöyle:
Mats Wieffer (30 milyon euro), Brajan Gruda (30 milyon euro), Ibrahim Osman (19.5 milyon euro), Malick Junior Yalcouye (7 milyon euro).
Brighton şu ana dek transfere 121.5 milyon euro bonservis harcaması yaptı.
Bu arada Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transferiyle Türk futbol tarihine geçecek.
Milli futbolcu 35 milyon euroluk bedelle İngiltere Premier Lig'in yolunu tutması durumunda en yüksek bedelli transfer olan Türk futbolcular arasında ilk sıraya çıkacak.
Söz konusu alanda rekor 22.5 milyon euro ile Cenk Tosun'a ait.