https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/dmm-duyurdu-turkiyeye-maymun-cicegi-hastaligi-geldi-paylasimlarina-yalanlama-1086934099.html

DMM duyurdu: Türkiye'ye 'maymun çiçeği hastalığı geldi' paylaşımlarına yalanlama

DMM duyurdu: Türkiye'ye 'maymun çiçeği hastalığı geldi' paylaşımlarına yalanlama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yapılan 'maymun çiçeği virüsü' paylaşımlarını... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T17:27+0300

2024-08-16T17:27+0300

2024-08-16T17:29+0300

türkiye

maymun çiçeği virüsü

dezenformasyonla mücadele merkezi

dezenformasyon

hastalık

virüs

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'maymun çiçeği virüsü' bulaşan bir kişiye ait olduğu iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Fotoğraf 2022 yılına ait2022 yılında çekilen fotoğrafın İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir kişiye ait olduğu açıklandı. DMM "Fotoğrafın maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/il-saglik-mudurlugunden-aciklama-sakaryada-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-mu--1086933311.html

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Sputnik Türkiye

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