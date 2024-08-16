https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/dmm-duyurdu-turkiyeye-maymun-cicegi-hastaligi-geldi-paylasimlarina-yalanlama-1086934099.html
DMM duyurdu: Türkiye'ye 'maymun çiçeği hastalığı geldi' paylaşımlarına yalanlama
DMM duyurdu: Türkiye'ye 'maymun çiçeği hastalığı geldi' paylaşımlarına yalanlama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yapılan 'maymun çiçeği virüsü' paylaşımlarını... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T17:27+0300
2024-08-16T17:27+0300
2024-08-16T17:29+0300
türkiye
maymun çiçeği virüsü
dezenformasyonla mücadele merkezi
dezenformasyon
hastalık
virüs
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'maymun çiçeği virüsü' bulaşan bir kişiye ait olduğu iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Fotoğraf 2022 yılına ait2022 yılında çekilen fotoğrafın İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir kişiye ait olduğu açıklandı. DMM "Fotoğrafın maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/il-saglik-mudurlugunden-aciklama-sakaryada-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-mu--1086933311.html
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DMM duyurdu: Türkiye'ye 'maymun çiçeği hastalığı geldi' paylaşımlarına yalanlama
17:27 16.08.2024 (güncellendi: 17:29 16.08.2024)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yapılan 'maymun çiçeği virüsü' paylaşımlarını yalanladı. Bahse konu olan fotoğrafın av tüfeği saçması sonucu oluşan yaralar olduğu açıklandı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'maymun çiçeği virüsü' bulaşan bir kişiye ait olduğu iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
2022 yılında çekilen fotoğrafın İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir kişiye ait olduğu açıklandı. DMM "Fotoğrafın maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" dedi.