https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/il-saglik-mudurlugunden-aciklama-sakaryada-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-mu--1086933311.html

İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Sakarya'da maymun çiçeği vakası görüldü mü?

İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Sakarya'da maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Sputnik Türkiye

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan Senegallinin maymun çiçeği hastası olmadığını bildirdi. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T16:48+0300

2024-08-16T16:48+0300

2024-08-16T16:48+0300

türkiye

maymun çiçeği virüsü

sakarya

sağlık bakanlığı

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Sakarya'da tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığı açıklandı.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.Hastalığı maymun çiçeği değilAçıklamada, habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğunun belirlendiği kaydedilerek "Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/dunyada-maymun-cicegi-alarmi-cicek-asisi-yaptiranlar-hastaliktan-korunuyor-mu-1086878460.html

türkiye

sakarya

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maymun çiçeği virüsü, sakarya, sağlık bakanlığı