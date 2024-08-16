https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/il-saglik-mudurlugunden-aciklama-sakaryada-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-mu--1086933311.html
İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Sakarya'da maymun çiçeği vakası görüldü mü?
İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Sakarya'da maymun çiçeği vakası görüldü mü?
Sputnik Türkiye
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan Senegallinin maymun çiçeği hastası olmadığını bildirdi. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T16:48+0300
2024-08-16T16:48+0300
2024-08-16T16:48+0300
türkiye
maymun çiçeği virüsü
sakarya
sağlık bakanlığı
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Sakarya'da tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığı açıklandı.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.Hastalığı maymun çiçeği değilAçıklamada, habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğunun belirlendiği kaydedilerek "Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/dunyada-maymun-cicegi-alarmi-cicek-asisi-yaptiranlar-hastaliktan-korunuyor-mu-1086878460.html
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maymun çiçeği virüsü, sakarya, sağlık bakanlığı
maymun çiçeği virüsü, sakarya, sağlık bakanlığı
İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Sakarya'da maymun çiçeği vakası görüldü mü?
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan Senegallinin maymun çiçeği hastası olmadığını bildirdi.
Sakarya'da tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığı açıklandı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.
Hastalığı maymun çiçeği değil
Açıklamada, habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğunun belirlendiği kaydedilerek "Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.