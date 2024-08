https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/1086918064.html

İngiltere'de HIV skandalı: Enfekte kan verilen kişilere yüksek miktarda tazminat ödemesi yapılacak

İngiltere, 1970'li ve 1980'li yıllarda HIV ve Hepatit C bulaşmış kanla tedavi gören binlerce kişiye yapılacak olan tazminat ödemelerine yıl sonunda başlayacak... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

Hepatit-C'yi ortadan kaldıran ilk ülke olmayı hedefleyen İngiltere, 1970'li ve 1980'li yıllarda HIV ve Hepatit C bulaşmış kanla tedavi gören binlerce kişiye yapılacak olan 2.615 milyon sterlinlik (yaklaşık 113 milyon TL) tazminat ödemelerine yıl sonunda başlayacak.Etik olmayan araştırmalarEnfekte Kan Tazminat Kurumu (IBCA) başkanı Sir Robert Francis'i tazminat planının ilk tekliflerde 70'ten fazla değişiklik önerdi. Değişiklikler arasında, 'etik olmayan araştırmalar' sonucunda enfekte olan kişiler için 10 bin sterlin ek bir ödeme bulunuyor.'Araştırma nesnesi' yapılan çocuklara ek ödemeİngiltere Hampshire'daki hemofili hastaları için özel bir okul olan Treloar Koleji'nde okurken okulda yapılan deneyler sırasında enfekte kan verilen 58 yaşındaki Richard Warwick'in "Bize farklı tipte faktör VIII [enfekte kan ürünü] enjeksiyonları yapıldı, hepsi bizim için şırıngalarda hazırlandı. Bugün enfeksiyon denemeleri olarak adlandırılacak olan şeyde farklı üreticileri gruplar halinde kesip değiştiriyorlardı. Sekiz veya dokuz yaşında çocuklardık. Kobay teriminden nefret ediyorum ama biz öyleydik. O zamanlar bir mektupta belirtildiği gibi 'şempanzelerden daha ucuzduk' " diye aktardığı araştırma nesnesi çocuklara fazladan 15 bin sterlin ödeme yapılacak. 3000 mağdura 2.6 milyon sterlin ödeme Tazminat ödeme planı ilk duyurulduğunda hükümet tarafından yapılan açıklamalarda belirlenmesi düşünülen çizelgeye göre, kontamine kan almanın bir sonucu olarak HIV ile enfekte olan birinin 2.615 milyon sterline kadar hak kazanabileceğini gösterdi. Guardian'ın haberine göre, hükümet kaynakları, tazminat ödemelerinin olası toplam maliyeti hakkında bir tahminde bulunmayı reddetti. Yaklaşık 3.000 kişi potansiyel alıcı olarak IBCA'ya kaydolduğu bildirildi. HIV nedir?HIV, bağışıklık sistemini hedef alan bir virüstür. Bulaşıcı olan bu virüs, kan ve korunmasız cinsel temas yoluyla bulaşır. HIV'in erken tespiti, tedaviye başlanması açısından büyük önem taşır. HIV'in yaygın görülen bazı belirtileri, ateş, titreme, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişmedir.Hepatit C nedir? Karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon olan Hepatit C'ye Hepatit C virüsü sebep olur. Hepatit C, enfeksiyon riskleri açısından kontrolü sağlanmamış kan ve kan ürünlerinin nakli, sterilize edilmemiş aletlerle yapılan diş tedavileri, enjeksiyon iğnesi gibi damar içi materyallerin birden çok kişi tarafından kullanılması gibi sebeplerle bulaşabilir.Hemofili nedir? Hemofili, kanın gerektiği gibi pıhtılaşmaması sonucu kanamanın durmaması ya da geç durması ile kendini belli eden kalıtsal bir hastalıktır. Hemofili hastalığının belirtileri değişkenlik gösterebilir. Ufak bir kesikte şiddetli kanama, diş çekimi sonrası kanamanın durmaması, nedensiz ve çok zor duran burun kanamaları, yaradaki kanamanın durup tekrar başlaması belirtilerden bazılarıdır.

