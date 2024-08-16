İngiltere'de HIV skandalı: Enfekte kan verilen kişilere yüksek miktarda tazminat ödemesi yapılacak

Türkiye
SON DAKİKA | MB enflasyon beklentisini açıkladı, Bakan Şimşek '10 aydır iyileşiyor' dedi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DSÖ'den acil durum: 'Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelecek olanlar sağlık kontrolünden geçecek mi?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Deniz Kardelen, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:05
80 dk
HABER MASASI
Paris 2024 olimpiyatlarında göze çarpanlar.
13:30
35 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
14:09
3 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
14:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
14:44
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
14:52
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
61 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
17:46
2 dk
SESLİ HABER
5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
18:26
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
11 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
19:34
1 dk
SESLİ HABER
'La Lina' yolda: Etkileri neler?
19:42
4 dk
SESLİ HABER
Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
20:04
3 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Adana'da sıcaklık 50 dereceyi buldu, tatlıcılar inovasyona gitti
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
22:34
1 dk
SESLİ HABER
PKK'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti: Mezarı başında anıldı
22:47
1 dk
SESLİ HABER
Marmara Depremi'nin yıkamadığı mahalle
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu
23:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
07:11
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
08:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Maymun Çiçeği tehdidi Avrupa’da
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlardaki atış pozu ile gündem olmuştu: Yusuf Dikeç'i şaşırtan olay
14:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/1086918064.html
İngiltere'de HIV skandalı: Enfekte kan verilen kişilere yüksek miktarda tazminat ödemesi yapılacak
İngiltere'de HIV skandalı: Enfekte kan verilen kişilere yüksek miktarda tazminat ödemesi yapılacak
Sputnik Türkiye
İngiltere, 1970'li ve 1980'li yıllarda HIV ve Hepatit C bulaşmış kanla tedavi gören binlerce kişiye yapılacak olan tazminat ödemelerine yıl sonunda başlayacak... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T12:41+0300
2024-08-16T12:42+0300
dünya
ingiltere
ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
hiv
hiv/aids
hepatit c
kirli
kan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/1c/1059225369_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e0dcc864bdd7da1485492681a6e8ae28.jpg
Hepatit-C'yi ortadan kaldıran ilk ülke olmayı hedefleyen İngiltere, 1970'li ve 1980'li yıllarda HIV ve Hepatit C bulaşmış kanla tedavi gören binlerce kişiye yapılacak olan 2.615 milyon sterlinlik (yaklaşık 113 milyon TL) tazminat ödemelerine yıl sonunda başlayacak.Etik olmayan araştırmalarEnfekte Kan Tazminat Kurumu (IBCA) başkanı Sir Robert Francis'i tazminat planının ilk tekliflerde 70'ten fazla değişiklik önerdi. Değişiklikler arasında, 'etik olmayan araştırmalar' sonucunda enfekte olan kişiler için 10 bin sterlin ek bir ödeme bulunuyor.'Araştırma nesnesi' yapılan çocuklara ek ödemeİngiltere Hampshire'daki hemofili hastaları için özel bir okul olan Treloar Koleji'nde okurken okulda yapılan deneyler sırasında enfekte kan verilen 58 yaşındaki Richard Warwick'in "Bize farklı tipte faktör VIII [enfekte kan ürünü] enjeksiyonları yapıldı, hepsi bizim için şırıngalarda hazırlandı. Bugün enfeksiyon denemeleri olarak adlandırılacak olan şeyde farklı üreticileri gruplar halinde kesip değiştiriyorlardı. Sekiz veya dokuz yaşında çocuklardık. Kobay teriminden nefret ediyorum ama biz öyleydik. O zamanlar bir mektupta belirtildiği gibi 'şempanzelerden daha ucuzduk' " diye aktardığı araştırma nesnesi çocuklara fazladan 15 bin sterlin ödeme yapılacak. 3000 mağdura 2.6 milyon sterlin ödeme Tazminat ödeme planı ilk duyurulduğunda hükümet tarafından yapılan açıklamalarda belirlenmesi düşünülen çizelgeye göre, kontamine kan almanın bir sonucu olarak HIV ile enfekte olan birinin 2.615 milyon sterline kadar hak kazanabileceğini gösterdi. Guardian'ın haberine göre, hükümet kaynakları, tazminat ödemelerinin olası toplam maliyeti hakkında bir tahminde bulunmayı reddetti. Yaklaşık 3.000 kişi potansiyel alıcı olarak IBCA'ya kaydolduğu bildirildi. HIV nedir?HIV, bağışıklık sistemini hedef alan bir virüstür. Bulaşıcı olan bu virüs, kan ve korunmasız cinsel temas yoluyla bulaşır. HIV'in erken tespiti, tedaviye başlanması açısından büyük önem taşır. HIV'in yaygın görülen bazı belirtileri, ateş, titreme, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişmedir.Hepatit C nedir? Karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon olan Hepatit C'ye Hepatit C virüsü sebep olur. Hepatit C, enfeksiyon riskleri açısından kontrolü sağlanmamış kan ve kan ürünlerinin nakli, sterilize edilmemiş aletlerle yapılan diş tedavileri, enjeksiyon iğnesi gibi damar içi materyallerin birden çok kişi tarafından kullanılması gibi sebeplerle bulaşabilir.Hemofili nedir? Hemofili, kanın gerektiği gibi pıhtılaşmaması sonucu kanamanın durmaması ya da geç durması ile kendini belli eden kalıtsal bir hastalıktır. Hemofili hastalığının belirtileri değişkenlik gösterebilir. Ufak bir kesikte şiddetli kanama, diş çekimi sonrası kanamanın durmaması, nedensiz ve çok zor duran burun kanamaları, yaradaki kanamanın durup tekrar başlaması belirtilerden bazılarıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/ingilterede-tarihin-en-buyuk-skandallarindan-biri-binlerce-kisiye-hiv-ve-hepatitli-kan-verilmis-1084077618.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/1c/1059225369_98:0:746:486_1920x0_80_0_0_c34f716c7ae9d207ee9112cd9ba4f6c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ingilter kirli kan, ingiltere hiv, hiv nedir, hiv nedir, hemofil, nedir, hepatit c nedir
ingilter kirli kan, ingiltere hiv, hiv nedir, hiv nedir, hemofil, nedir, hepatit c nedir

İngiltere'de HIV skandalı: Enfekte kan verilen kişilere yüksek miktarda tazminat ödemesi yapılacak

12:41 16.08.2024 (güncellendi: 12:42 16.08.2024)
© AAHIV AIDS kan numune örnek test tedavi
HIV AIDS kan numune örnek test tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© AA
Abone ol
İngiltere, 1970'li ve 1980'li yıllarda HIV ve Hepatit C bulaşmış kanla tedavi gören binlerce kişiye yapılacak olan tazminat ödemelerine yıl sonunda başlayacak. Ek ödemelerin yapılacağı kişiler belirlendi.
Hepatit-C'yi ortadan kaldıran ilk ülke olmayı hedefleyen İngiltere, 1970'li ve 1980'li yıllarda HIV ve Hepatit C bulaşmış kanla tedavi gören binlerce kişiye yapılacak olan 2.615 milyon sterlinlik (yaklaşık 113 milyon TL) tazminat ödemelerine yıl sonunda başlayacak.

Etik olmayan araştırmalar

Enfekte Kan Tazminat Kurumu (IBCA) başkanı Sir Robert Francis'i tazminat planının ilk tekliflerde 70'ten fazla değişiklik önerdi. Değişiklikler arasında, 'etik olmayan araştırmalar' sonucunda enfekte olan kişiler için 10 bin sterlin ek bir ödeme bulunuyor.

'Araştırma nesnesi' yapılan çocuklara ek ödeme

İngiltere Hampshire'daki hemofili hastaları için özel bir okul olan Treloar Koleji'nde okurken okulda yapılan deneyler sırasında enfekte kan verilen 58 yaşındaki Richard Warwick'in "Bize farklı tipte faktör VIII [enfekte kan ürünü] enjeksiyonları yapıldı, hepsi bizim için şırıngalarda hazırlandı. Bugün enfeksiyon denemeleri olarak adlandırılacak olan şeyde farklı üreticileri gruplar halinde kesip değiştiriyorlardı. Sekiz veya dokuz yaşında çocuklardık. Kobay teriminden nefret ediyorum ama biz öyleydik. O zamanlar bir mektupta belirtildiği gibi 'şempanzelerden daha ucuzduk' " diye aktardığı araştırma nesnesi çocuklara fazladan 15 bin sterlin ödeme yapılacak.

3000 mağdura 2.6 milyon sterlin ödeme

Tazminat ödeme planı ilk duyurulduğunda hükümet tarafından yapılan açıklamalarda belirlenmesi düşünülen çizelgeye göre, kontamine kan almanın bir sonucu olarak HIV ile enfekte olan birinin 2.615 milyon sterline kadar hak kazanabileceğini gösterdi. Guardian'ın haberine göre, hükümet kaynakları, tazminat ödemelerinin olası toplam maliyeti hakkında bir tahminde bulunmayı reddetti. Yaklaşık 3.000 kişi potansiyel alıcı olarak IBCA'ya kaydolduğu bildirildi.

HIV nedir?

HIV, bağışıklık sistemini hedef alan bir virüstür. Bulaşıcı olan bu virüs, kan ve korunmasız cinsel temas yoluyla bulaşır. HIV'in erken tespiti, tedaviye başlanması açısından büyük önem taşır. HIV'in yaygın görülen bazı belirtileri, ateş, titreme, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişmedir.

Hepatit C nedir?

Karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon olan Hepatit C'ye Hepatit C virüsü sebep olur. Hepatit C, enfeksiyon riskleri açısından kontrolü sağlanmamış kan ve kan ürünlerinin nakli, sterilize edilmemiş aletlerle yapılan diş tedavileri, enjeksiyon iğnesi gibi damar içi materyallerin birden çok kişi tarafından kullanılması gibi sebeplerle bulaşabilir.

Hemofili nedir?

Hemofili, kanın gerektiği gibi pıhtılaşmaması sonucu kanamanın durmaması ya da geç durması ile kendini belli eden kalıtsal bir hastalıktır. Hemofili hastalığının belirtileri değişkenlik gösterebilir. Ufak bir kesikte şiddetli kanama, diş çekimi sonrası kanamanın durmaması, nedensiz ve çok zor duran burun kanamaları, yaradaki kanamanın durup tekrar başlaması belirtilerden bazılarıdır.
Kan bağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
DÜNYA
İngiltere'de tarihin en büyük skandallarından biri: Binlerce kişiye HIV ve hepatitli kan verilmiş
22 Mayıs, 08:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала