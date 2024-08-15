UEFA Süper Kupası'nı alan Real Madrid'den Arda Güler kararı: Yıldız oyuncular değerlendirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Trafik kazaları ve mağdurların hakları
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Seçim zaferleriyle dolu 23 yıl: AK Parti'nin dünü ve bugünü
18:15
18 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
18:46
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
19:15
12 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/uefa-super-kupasini-alarak-tarihe-gecen-real-madridden-arda-guler-karari-1086858768.html
UEFA Süper Kupası'nı alan Real Madrid'den Arda Güler kararı: Yıldız oyuncular değerlendirdi
UEFA Süper Kupası'nı alan Real Madrid'den Arda Güler kararı: Yıldız oyuncular değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Real Madrid, UEFA Süper Kupa finalinde İtalyan temsilcisi Atalanta'yı 2-0 yenerek tarihindeki 6. Süper Kupa zaferine ulaştı. milli futbolcumuz Arda Güler 88... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T06:53+0300
2024-08-15T06:58+0300
arda güler
spor
uefa
uefa avrupa ligi
uefa avrupa konferans ligi
uefa şampiyonlar ligi
uefa süper kupa
uefa süper kupa
carlo ancelotti
jude bellingham
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083816725_0:102:3280:1947_1920x0_80_0_0_4d6ed0a39f8e540d505d57ef77effbd1.jpg
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta'yı karşı karşıya getiren finalde, Madrid ekibinin golleri 59. dakikada Valverde ve 68. dakikada Mbappe'den geldi. Özellikle yeni transfer Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk resmi maçta gol atarak dikkat çekti. Bu başarı, Real Madrid'in UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olarak tarihe geçmesini sağladı.Real Madrid, Süper Kupa tarihinde zirveye çıktıBu galibiyetle birlikte Real Madrid, 6. kez Süper Kupa'yı kazanarak turnuva tarihinin en başarılı takımı oldu. Daha önceki şampiyonluklarını 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2022 yıllarında elde eden Madrid ekibi, bu zaferle birlikte Avrupa futbolundaki üstünlüğünü bir kez daha pekiştirdi.Arda Güler, son dakikalarda şans bulduMücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 88. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldız, Real Madrid formasıyla çıktığı 13 ayda 4. kupasını kazandı. 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa zaferlerinin ardından, UEFA Süper Kupa'yı da kaldıran Arda, başarılarına bir yenisini ekledi.TFF'den Arda Güler'e tebrikTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), Arda Güler'i gösterdiği başarılı performans nedeniyle tebrik etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Millî futbolcumuz Arda Güler'i UEFA Süper Kupa'da gösterdiği performanstan ötürü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Real Madrid, bu zaferle birlikte Avrupa futbolunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırırken, Arda Güler de kariyerine bir uluslararası başarı daha eklemiş oldu.'O en iyisini hak ediyor'Maçın ardından Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.Belçikalı file bekçisi takım arkadaşı Arda Güler için, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak" dedi.Maçın en değerli oyuncusu seçilen Jude Bellingham basın toplantısında Arda Güler hakkında, "Arda Güler'i çok seviyorum. Buradaki herkes onu çok seviyor. O en iyisini hak ediyor." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/kerem-akturkoglunun-fenerbahceye-haber-yolladigi-iddia-edildi-ali-koctan-cevap-geldi-1086815584.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083816725_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_ab5e574501546134bc0b3258439a67cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
real madrid, arda güler, real madrid - atalanta önemli dakikalar, mbappereal madrid vs atalanta, real madrid - atalanta maç, real madrid maçı, real madrid atalanta maçı, super kupa uefa, real madrid atalanta özet, madrid atalanta, carlo ancelotti futbol kariyeri, carlo ancelotti arda güler, carlo ancelotti haberleri, carlo ancelotti fenerbahçe, carlo ancelotti transfermarkt, carlo ancelotti istatistikleri, arda güler, ancelotti arda güler açıklaması
real madrid, arda güler, real madrid - atalanta önemli dakikalar, mbappereal madrid vs atalanta, real madrid - atalanta maç, real madrid maçı, real madrid atalanta maçı, super kupa uefa, real madrid atalanta özet, madrid atalanta, carlo ancelotti futbol kariyeri, carlo ancelotti arda güler, carlo ancelotti haberleri, carlo ancelotti fenerbahçe, carlo ancelotti transfermarkt, carlo ancelotti istatistikleri, arda güler, ancelotti arda güler açıklaması

UEFA Süper Kupası'nı alan Real Madrid'den Arda Güler kararı: Yıldız oyuncular değerlendirdi

06:53 15.08.2024 (güncellendi: 06:58 15.08.2024)
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA / Burak Akbulut
Abone ol
Real Madrid, UEFA Süper Kupa finalinde İtalyan temsilcisi Atalanta'yı 2-0 yenerek tarihindeki 6. Süper Kupa zaferine ulaştı. milli futbolcumuz Arda Güler 88. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna girdi. Yıldız futbolcu Jude Bellingham ve tecrübeli kaleci Thibaut Courtois, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta'yı karşı karşıya getiren finalde, Madrid ekibinin golleri 59. dakikada Valverde ve 68. dakikada Mbappe'den geldi. Özellikle yeni transfer Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk resmi maçta gol atarak dikkat çekti. Bu başarı, Real Madrid'in UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olarak tarihe geçmesini sağladı.

Real Madrid, Süper Kupa tarihinde zirveye çıktı

Bu galibiyetle birlikte Real Madrid, 6. kez Süper Kupa'yı kazanarak turnuva tarihinin en başarılı takımı oldu. Daha önceki şampiyonluklarını 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2022 yıllarında elde eden Madrid ekibi, bu zaferle birlikte Avrupa futbolundaki üstünlüğünü bir kez daha pekiştirdi.

Arda Güler, son dakikalarda şans buldu

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 88. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldız, Real Madrid formasıyla çıktığı 13 ayda 4. kupasını kazandı. 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa zaferlerinin ardından, UEFA Süper Kupa'yı da kaldıran Arda, başarılarına bir yenisini ekledi.

TFF'den Arda Güler'e tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Arda Güler'i gösterdiği başarılı performans nedeniyle tebrik etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Millî futbolcumuz Arda Güler'i UEFA Süper Kupa'da gösterdiği performanstan ötürü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Real Madrid, bu zaferle birlikte Avrupa futbolunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırırken, Arda Güler de kariyerine bir uluslararası başarı daha eklemiş oldu.

'O en iyisini hak ediyor'

Maçın ardından Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Belçikalı file bekçisi takım arkadaşı Arda Güler için, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak" dedi.
Maçın en değerli oyuncusu seçilen Jude Bellingham basın toplantısında Arda Güler hakkında, "Arda Güler'i çok seviyorum. Buradaki herkes onu çok seviyor. O en iyisini hak ediyor." dedi.
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
SPOR
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye haber yolladığı iddia edildi: 'Ali Koç'tan cevap geldi'
Dün, 06:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала