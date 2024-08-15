https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/uefa-super-kupasini-alarak-tarihe-gecen-real-madridden-arda-guler-karari-1086858768.html

UEFA Süper Kupası'nı alan Real Madrid'den Arda Güler kararı: Yıldız oyuncular değerlendirdi

UEFA Süper Kupası'nı alan Real Madrid'den Arda Güler kararı: Yıldız oyuncular değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Real Madrid, UEFA Süper Kupa finalinde İtalyan temsilcisi Atalanta'yı 2-0 yenerek tarihindeki 6. Süper Kupa zaferine ulaştı. milli futbolcumuz Arda Güler 88... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T06:53+0300

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2024-08-15T06:58+0300

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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta'yı karşı karşıya getiren finalde, Madrid ekibinin golleri 59. dakikada Valverde ve 68. dakikada Mbappe'den geldi. Özellikle yeni transfer Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk resmi maçta gol atarak dikkat çekti. Bu başarı, Real Madrid'in UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olarak tarihe geçmesini sağladı.Real Madrid, Süper Kupa tarihinde zirveye çıktıBu galibiyetle birlikte Real Madrid, 6. kez Süper Kupa'yı kazanarak turnuva tarihinin en başarılı takımı oldu. Daha önceki şampiyonluklarını 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2022 yıllarında elde eden Madrid ekibi, bu zaferle birlikte Avrupa futbolundaki üstünlüğünü bir kez daha pekiştirdi.Arda Güler, son dakikalarda şans bulduMücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 88. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldız, Real Madrid formasıyla çıktığı 13 ayda 4. kupasını kazandı. 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa zaferlerinin ardından, UEFA Süper Kupa'yı da kaldıran Arda, başarılarına bir yenisini ekledi.TFF'den Arda Güler'e tebrikTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), Arda Güler'i gösterdiği başarılı performans nedeniyle tebrik etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Millî futbolcumuz Arda Güler'i UEFA Süper Kupa'da gösterdiği performanstan ötürü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Real Madrid, bu zaferle birlikte Avrupa futbolunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırırken, Arda Güler de kariyerine bir uluslararası başarı daha eklemiş oldu.'O en iyisini hak ediyor'Maçın ardından Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.Belçikalı file bekçisi takım arkadaşı Arda Güler için, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak" dedi.Maçın en değerli oyuncusu seçilen Jude Bellingham basın toplantısında Arda Güler hakkında, "Arda Güler'i çok seviyorum. Buradaki herkes onu çok seviyor. O en iyisini hak ediyor." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/kerem-akturkoglunun-fenerbahceye-haber-yolladigi-iddia-edildi-ali-koctan-cevap-geldi-1086815584.html

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