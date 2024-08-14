https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/kerem-akturkoglunun-fenerbahceye-haber-yolladigi-iddia-edildi-ali-koctan-cevap-geldi-1086815584.html
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye haber yolladığı iddia edildi: 'Ali Koç'tan cevap geldi'
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye haber yolladığı iddia edildi: 'Ali Koç'tan cevap geldi'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüplerinden gelen transfer teklifleri gündemdeki yerini korurken, yıldız futbolcu... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T06:49+0300
2024-08-14T06:49+0300
2024-08-14T08:22+0300
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kerem aktürkoğlu
galatasaray
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transfer
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ali koç
futbol
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla transfer hareketliliği hız kazandı. Ancak Galatasaray, taraftarın beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, kadrosunu büyük ölçüde korusa da Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağına dair iddialar gündemden düşmüyor.Gazeteci Feridun Niğdelioğlu, Sansürsüz Futbol programında yaptığı açıklamalarda, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğunu, ancak Galatasaray'a imza attığını belirtti.Ali Koç 'Almam' dediNiğdelioğlu, daha da ileri giderek, Galatasaray'da zor günler geçiren Kerem'in Fenerbahçe'ye haber gönderdiğini ve Sarı-Lacivertli takıma transfer olmak istediğini iddia etti. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, bu duruma net bir şekilde karşı çıktığı ifade edildi. Koç'un, "Böyle bir dönemde, başka bir kulübün oyuncusunu almam" diyerek transferi veto ettiği öne sürüldü.Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili bu iddialar, Galatasaray ve Fenerbahçe camialarında büyük yankı uyandırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, genç yıldızın takımda kalmasını isterken, transfer döneminde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/fenerbahce-lille-maci-sonrasi-durum-degisti-uefa-turkiyenin-ulke-puanini-acikladi-1086817261.html
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kerem aktürkoğlu transfer, kerem aktürkoğlu fenerbahçe, kerem aktürkoğlu ali koç
kerem aktürkoğlu transfer, kerem aktürkoğlu fenerbahçe, kerem aktürkoğlu ali koç
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye haber yolladığı iddia edildi: 'Ali Koç'tan cevap geldi'
06:49 14.08.2024 (güncellendi: 08:22 14.08.2024)
Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüplerinden gelen transfer teklifleri gündemdeki yerini korurken, yıldız futbolcu hakkında Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla transfer hareketliliği hız kazandı. Ancak Galatasaray, taraftarın beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, kadrosunu büyük ölçüde korusa da Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağına dair iddialar gündemden düşmüyor.
Gazeteci Feridun Niğdelioğlu, Sansürsüz Futbol programında yaptığı açıklamalarda, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğunu, ancak Galatasaray'a imza attığını belirtti.
Niğdelioğlu, daha da ileri giderek, Galatasaray'da zor günler geçiren Kerem'in Fenerbahçe'ye haber gönderdiğini ve Sarı-Lacivertli takıma transfer olmak istediğini iddia etti. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, bu duruma net bir şekilde karşı çıktığı ifade edildi. Koç'un, "Böyle bir dönemde, başka bir kulübün oyuncusunu almam" diyerek transferi veto ettiği öne sürüldü.
Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili bu iddialar, Galatasaray ve Fenerbahçe camialarında büyük yankı uyandırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, genç yıldızın takımda kalmasını isterken, transfer döneminde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.