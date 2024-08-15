https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/tarim-ve-orman-bakani-yumaklidan-sahipsiz-sokak-hayvanlari-aciklamasi-yaptirim-uygulanacak-1086886288.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan sahipsiz sokak hayvanları açıklaması: 'Yaptırım uygulanacak'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan sahipsiz sokak hayvanları açıklaması: 'Yaptırım uygulanacak'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı katıldığı bir canlı yayında yürürlüğe giren sahipsiz sokak hayvanları yasasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, sokaklarda... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T17:24+0300

2024-08-15T17:24+0300

2024-08-15T17:24+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

ibrahim yumaklı

sokak köpeği

sokak hayvanları

kuduz

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün kuduz riski olan ülkeler arasına Türkiye'yi almasının bir çözüm gerektirdiğini vurgulayarak sokaklarda sahipsiz hayvanlar olmaması gerektiğini dile getirdi.Açıklamasında detaylar için ikincil düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren Bakan Yumaklı, so birkaç rötuş kaldığını dile getirerek daha sonra yönetmliğin yayımlanacağını dile getirdi.Sokak hayvanlarının toplumsal hayatı olumsuz etkileme potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Yumaklı, "Sahipsizlik sorumsuzluğu getirir. Sokaklarda sahipsiz hayvan, köpek olmasın. Öncelikle yerel yönetimler bunları toplasın, rehabilite etsin, sahiplendirsin ve bunlar çiplensin. Sahiplenmeyenler de barınaklarda hayatına devam etsin" cümleleri kaydetti.Yumaklı konuşmasında, “Çocuğunu parka götürdüğünde orada bütün gece kalmış bir grup hayvandan, oralardaki atıktan çocuğuna bir hastalık geçmesini kim ister?” cümlesinin altını çizdi.'CHP'li belediyeler üzerine düşeni yapmadı'Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere nüfus yoğunluğu sebebiyle insanların en çok bu şehirden muzdarip olduğu ifade eden Yumaklı, "Büyükşehir belediyeleri görevini yerine getirmedi. İBB'ye 2019 seçimlerinden önce bakılsın, neler yapılmış. Biz hayvanseveriz deyip hiçbir şey yapmamak tek kelimeyle samimiyetsizlik" dedi.'Bu bir katliam yasası demek işin aslını inkar etmektir'Konuşmasına devam eden Yumaklı, yasaya herhangi bir 'katliam' söz konusu olmadığını ifade ederek, "Bu konuyla ilgili kanundaki değişikliklerin, bir hayvana işkence edilmesiyle ilgili bir harf bile yokken 'bu bir katliam yasası' demek işin aslını inkar etmektir" dedi.Yumaklı konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:'Uygulamayan belediyelere yaptırım uygulanacak'Açıklamasında söz konusu yasaya ilişkin talimatları uygulamayan belediyelere yaptırım uygulanacağının altını çizen Yumaklı, "Biz bütçesinden gerekli payı ayırmış mı, hayvan barınaklarında standartları sağlamış mı, bunlara bakacağız. Bunu çok başarılı uygulayan belediyeler var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Düzce Belediyesi gibi. Bunu uygulamak istemeyenler aslında o bütçeleri başka yerlere harcama istiyorlar. Bunu yapamayan belediyeler kanundaki yaptırımlara maruz kalacak. Çünkü kamu görevlisi kamu görevini yerine getirmek zorunda. Sokaklarda en büyük denetçi halkın kendisidir. Gereğini yapmayana zaten vatandaşımız tepki gösterecektir" cümlelerini dile getirdi.Yumaklı açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:

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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, sokak köpeği, sokak hayvanları, kuduz, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)