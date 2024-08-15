https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/ilac-raporu-yenileme-tuzagi-eczaneden-ariyoruz-diyerek-dolandiriyorlar-1086864936.html

İlaç raporu yenileme tuzağı: 'Eczaneden arıyoruz' diyerek dolandırıyorlar

İlaç raporu yenileme tuzağı: 'Eczaneden arıyoruz' diyerek dolandırıyorlar

Sputnik Türkiye

Dolandırıcılar bu kez ilaç raporları üzerinden dolandırıcılık yapmayı denedi. "Eczaneden arıyoruz" diyen dolandırıcılar önce kişisel bilgileri teyit etmeye... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T10:14+0300

2024-08-15T10:14+0300

2024-08-15T10:14+0300

türkiye

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

telefon dolandırıcılığı

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

eczane

ilaç

yaşlı

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Telefonla dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın merkezinde de kronik hastalıklara bağlı olarak kullanmak zorunda olduğu ilaçları SGK raporuyla temin edenler var. Oturduğu mahallenin eczane adını vererek para temin ediyorMilliyet'in haberine göre dolandırıcı çete, nereden temin ettiği belli olmayan telefon numaralarını arıyor. Önce karşı tarafa kimliğini teyit etmek için sorular yönlendiriyor. Eğer onayını alırsa bu sefer kişinin oturduğu semtteki bir eczanenin adını kullanarak ilaç raporlarında yenileme yapıldığını haber vermek için aradığını belirtiyor. Devamında da bunun için ödeme yapılması gerektiğini iletiyor.'Rapor yeniledik MHRS'den bakın'İstanbul'da yaşayan emekli Ayşe Duran (56) da bir hasta yakını olarak dolandırıcı çete tarafından arandı. Yatalak annesine bakım veren Duran’ın telefonu, annesinin hem MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) hem de e-Devlet sisteminde kayıtlıydı. Arayan dolandırıcının da bu nedenle kendisini annesini sanarak onun adıyla hitap ettiğini belirten Duran, yaşadıklarını şöyle anlattı:Eczaneye haber verdiTelefonu kapatan Ayşe Duran hemen oturduğu semtteki konuşmada adı geçen eczaneyi aradı. Ancak ne eczanede böyle bir çalışan ne de rapor bilgilendirmesiyle ilgili böyle bir yöntem vardı. Eczacının kendisiyle irtibata geçen numarayı isteyip araması üzerine gerçeğin anlaşıldığını söyleyen Ayşe Duran, sözlerine şöyle devam etti:

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dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), eczane, ilaç, yaşlı