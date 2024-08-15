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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
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İlaç raporu yenileme tuzağı: 'Eczaneden arıyoruz' diyerek dolandırıyorlar
İlaç raporu yenileme tuzağı: 'Eczaneden arıyoruz' diyerek dolandırıyorlar
Sputnik Türkiye
Dolandırıcılar bu kez ilaç raporları üzerinden dolandırıcılık yapmayı denedi. "Eczaneden arıyoruz" diyen dolandırıcılar önce kişisel bilgileri teyit etmeye... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
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eczane
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Telefonla dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın merkezinde de kronik hastalıklara bağlı olarak kullanmak zorunda olduğu ilaçları SGK raporuyla temin edenler var. Oturduğu mahallenin eczane adını vererek para temin ediyorMilliyet'in haberine göre dolandırıcı çete, nereden temin ettiği belli olmayan telefon numaralarını arıyor. Önce karşı tarafa kimliğini teyit etmek için sorular yönlendiriyor. Eğer onayını alırsa bu sefer kişinin oturduğu semtteki bir eczanenin adını kullanarak ilaç raporlarında yenileme yapıldığını haber vermek için aradığını belirtiyor. Devamında da bunun için ödeme yapılması gerektiğini iletiyor.'Rapor yeniledik MHRS'den bakın'İstanbul'da yaşayan emekli Ayşe Duran (56) da bir hasta yakını olarak dolandırıcı çete tarafından arandı. Yatalak annesine bakım veren Duran’ın telefonu, annesinin hem MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) hem de e-Devlet sisteminde kayıtlıydı. Arayan dolandırıcının da bu nedenle kendisini annesini sanarak onun adıyla hitap ettiğini belirten Duran, yaşadıklarını şöyle anlattı:Eczaneye haber verdiTelefonu kapatan Ayşe Duran hemen oturduğu semtteki konuşmada adı geçen eczaneyi aradı. Ancak ne eczanede böyle bir çalışan ne de rapor bilgilendirmesiyle ilgili böyle bir yöntem vardı. Eczacının kendisiyle irtibata geçen numarayı isteyip araması üzerine gerçeğin anlaşıldığını söyleyen Ayşe Duran, sözlerine şöyle devam etti:
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dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), eczane, ilaç, yaşlı
dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), eczane, ilaç, yaşlı

İlaç raporu yenileme tuzağı: 'Eczaneden arıyoruz' diyerek dolandırıyorlar

10:14 15.08.2024
© AAeczane
eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA
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Dolandırıcılar bu kez ilaç raporları üzerinden dolandırıcılık yapmayı denedi. "Eczaneden arıyoruz" diyen dolandırıcılar önce kişisel bilgileri teyit etmeye çalışıyor, sonrasında ise tuzağına düşürebilirse ödeme yapılmasını istiyor.
Telefonla dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın merkezinde de kronik hastalıklara bağlı olarak kullanmak zorunda olduğu ilaçları SGK raporuyla temin edenler var.

Oturduğu mahallenin eczane adını vererek para temin ediyor

Milliyet'in haberine göre dolandırıcı çete, nereden temin ettiği belli olmayan telefon numaralarını arıyor. Önce karşı tarafa kimliğini teyit etmek için sorular yönlendiriyor. Eğer onayını alırsa bu sefer kişinin oturduğu semtteki bir eczanenin adını kullanarak ilaç raporlarında yenileme yapıldığını haber vermek için aradığını belirtiyor. Devamında da bunun için ödeme yapılması gerektiğini iletiyor.

'Rapor yeniledik MHRS'den bakın'

İstanbul'da yaşayan emekli Ayşe Duran (56) da bir hasta yakını olarak dolandırıcı çete tarafından arandı. Yatalak annesine bakım veren Duran’ın telefonu, annesinin hem MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) hem de e-Devlet sisteminde kayıtlıydı. Arayan dolandırıcının da bu nedenle kendisini annesini sanarak onun adıyla hitap ettiğini belirten Duran, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Telefonun bana ait olduğunu söyledim. ‘Siz kimsiniz?’ deyince de ‘Kızıyım’ cevabını verdim. Bana oturduğumuz semtteki bir eczanenin adını vererek ilaç raporlarında yenileme yapıldığını, o sebeple aradığını iletti. Ben de 2-3 ay önce tüm raporlarınız devlet hastanesinde yenilediğimizi, böyle bir uygulamayla karşılaşmadığımı söyledim. O da raporlara MHRS sisteminden bakabileceğimi iletti. Ben böyle bir yolun olmadığında, işlemlerin e-Devlet üzerinden yürüdüğünde ısrarcı olunca hakaret etmeye başladı."

Eczaneye haber verdi

Telefonu kapatan Ayşe Duran hemen oturduğu semtteki konuşmada adı geçen eczaneyi aradı. Ancak ne eczanede böyle bir çalışan ne de rapor bilgilendirmesiyle ilgili böyle bir yöntem vardı. Eczacının kendisiyle irtibata geçen numarayı isteyip araması üzerine gerçeğin anlaşıldığını söyleyen Ayşe Duran, sözlerine şöyle devam etti:
"Eczacı numarayı aradı. Benim de telefondan duyabileceğim şekilde sesi dışarıya verdi. Beni arayan kişi önce aradığını kabul etmedi, eczacı ısrar edince de ‘Ben başka bir eczaneden arıyorum’ diyerek hemen benzer bir eczane ismi uydurdu. İnternette arattığınızda böyle bir yer bile yok. Zaten en son ‘Ben Ankara’dayım’ diyerek yalanını sürdürmüş. Bizim Ankara’dan ne ilaç ne de başka bir şey almışlığımız var."
Dolandırıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
TÜRKİYE
Yapım aşamasındaki evleri 57 farklı kişiye satıp 90 milyon tl gelir elde eden dolandırıcı tutuklandı
28 Haziran , 17:33
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