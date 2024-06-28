https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/yapim-asamasindaki-evleri-57-farkli-kisiye-satip-90-milyon-tl-gelir-elde-eden-dolandirici-1085331514.html

Yapım aşamasındaki evleri 57 farklı kişiye satıp 90 milyon tl gelir elde eden dolandırıcı tutuklandı

Yapım aşamasındaki evleri 57 farklı kişiye satıp 90 milyon tl gelir elde eden dolandırıcı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Nevşehir'de yapım aşamasındaki farklı daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T17:33+0300

2024-06-28T17:33+0300

2024-06-28T17:33+0300

türkiye

nevşehir

dolandırıcılık

emlak

inşaat

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir inşaat firması tarafından dolandırıldıkları şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Nevşehir'de emlakçılık yapan A.K.İ.'nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Emlak firmasının sahibi A.K.İ'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin şirket ortağı annesi Y.İ. ile Muğla’nın Fethiye ilçesinde olduklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadelerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edildi.Emlakçı A.K.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, annesi Y.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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nevşehir, dolandırıcılık, emlak, inşaat