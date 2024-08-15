https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/firari-hukumlu-atla-kacarken-iha-destekli-operasyonla-yakalandi-1086878992.html
Firari hükümlü atla kaçarken İHA destekli operasyonla yakalandı
Firari hükümlü atla kaçarken İHA destekli operasyonla yakalandı
Sputnik Türkiye
Erzurum'da nitelikli yağma, silahla tehdit suçlarından hükümlü olan firari H.Ç. İHA destekli operasyonla yakalandı. Atla kaçan hükümlü, Erzurum'un dağlarındaki... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T14:33+0300
2024-08-15T14:33+0300
2024-08-15T14:33+0300
türkiye
türkiye
firari
kaçak
hükümlü
erzurum
insansız hava aracı (iha)
insansız araç
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık, Özel Harekat ve Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar yürütüldü.Yetkililer, "nitelikli yağma", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç.'yi yakalamak için düzenledikleri insansız hava aracı destekli operasyonla yakaladı. Atla kaçmaya çalışan hükümlü dağlara kaçtı.Karaçoban'ın dağlarında kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alınan H.Ç. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/adanada-bir-suclu-kelimenin-tam-anlamiyla-burun-farkiyla-yakalandi-1086546290.html
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türkiye, firari, kaçak, hükümlü, erzurum, insansız hava aracı (iha), insansız araç
türkiye, firari, kaçak, hükümlü, erzurum, insansız hava aracı (iha), insansız araç
Firari hükümlü atla kaçarken İHA destekli operasyonla yakalandı
Erzurum'da nitelikli yağma, silahla tehdit suçlarından hükümlü olan firari H.Ç. İHA destekli operasyonla yakalandı. Atla kaçan hükümlü, Erzurum'un dağlarındaki kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık, Özel Harekat ve Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar yürütüldü.
Yetkililer, "nitelikli yağma", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç.'yi yakalamak için düzenledikleri insansız hava aracı destekli operasyonla yakaladı. Atla kaçmaya çalışan hükümlü dağlara kaçtı.
Karaçoban'ın dağlarında kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alınan H.Ç. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.