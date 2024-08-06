https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/adanada-bir-suclu-kelimenin-tam-anlamiyla-burun-farkiyla-yakalandi-1086546290.html
Adana'da bir suçlu kelimenin tam anlamıyla 'burun farkıyla' yakalandı
Adana'da bir suçlu kelimenin tam anlamıyla 'burun farkıyla' yakalandı
Sputnik Türkiye
Adana'da uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, kardeşinin kimlik numarası ile polisleri atlatmaya çalıştı. Burnunun yamuk olması firari... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T15:15+0300
2024-08-06T15:15+0300
2024-08-06T15:15+0300
türkiye
adana
suçlu
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, şüphelendikleri kişiyi durdurup GBT sorgusu yaptı. Durdurulan kişi Özgür Türköz'e ait kimlik vererek polisleri atlatmaya çalıştı. Polis, sistemdeki fotoğrafa bakınca, karşısındaki kişinin burnunu yamuk olduğunu fark etti.Bunun üzerine şüpheli Özgür Türköz olduğunu iddia ederek çeşitli yalanlar söyleyip polisi inandırmaya çalıştı. Polisler şüpheliyi parmak izine götürerek kimliğinin Barış Türköz (27) olduğunu belirledi. Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Barış Türköz, kardeşiyle benzerliğini kullanarak polisleri atlatmak istedi. Ancak Barış'ın burnunun yamuk olması kendisini ele verdi.İşlemlerinin ardından söz konusu firari cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/sifali-su-olarak-sosyal-medyada-yayilan-cesmeye-binlerce-kisi-gitti-su-kurudu-koyluler-uzgun-1086544540.html
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adana, suçlu, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
adana, suçlu, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
Adana'da bir suçlu kelimenin tam anlamıyla 'burun farkıyla' yakalandı
Adana'da uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, kardeşinin kimlik numarası ile polisleri atlatmaya çalıştı. Burnunun yamuk olması firari hükümlüyü ele verdi.
Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, şüphelendikleri kişiyi durdurup GBT sorgusu yaptı. Durdurulan kişi Özgür Türköz'e ait kimlik vererek polisleri atlatmaya çalıştı. Polis, sistemdeki fotoğrafa bakınca, karşısındaki kişinin burnunu yamuk olduğunu fark etti.
Bunun üzerine şüpheli Özgür Türköz olduğunu iddia ederek çeşitli yalanlar söyleyip polisi inandırmaya çalıştı. Polisler şüpheliyi parmak izine götürerek kimliğinin Barış Türköz (27) olduğunu belirledi. Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Barış Türköz, kardeşiyle benzerliğini kullanarak polisleri atlatmak istedi. Ancak Barış'ın burnunun yamuk olması kendisini ele verdi.
İşlemlerinin ardından söz konusu firari cezaevine teslim edildi.