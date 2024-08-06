https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/adanada-bir-suclu-kelimenin-tam-anlamiyla-burun-farkiyla-yakalandi-1086546290.html

Adana'da bir suçlu kelimenin tam anlamıyla 'burun farkıyla' yakalandı

Adana'da bir suçlu kelimenin tam anlamıyla 'burun farkıyla' yakalandı

Sputnik Türkiye

Adana'da uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, kardeşinin kimlik numarası ile polisleri atlatmaya çalıştı. Burnunun yamuk olması firari... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T15:15+0300

2024-08-06T15:15+0300

2024-08-06T15:15+0300

türkiye

adana

suçlu

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, şüphelendikleri kişiyi durdurup GBT sorgusu yaptı. Durdurulan kişi Özgür Türköz'e ait kimlik vererek polisleri atlatmaya çalıştı. Polis, sistemdeki fotoğrafa bakınca, karşısındaki kişinin burnunu yamuk olduğunu fark etti.Bunun üzerine şüpheli Özgür Türköz olduğunu iddia ederek çeşitli yalanlar söyleyip polisi inandırmaya çalıştı. Polisler şüpheliyi parmak izine götürerek kimliğinin Barış Türköz (27) olduğunu belirledi. Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Barış Türköz, kardeşiyle benzerliğini kullanarak polisleri atlatmak istedi. Ancak Barış'ın burnunun yamuk olması kendisini ele verdi.İşlemlerinin ardından söz konusu firari cezaevine teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/sifali-su-olarak-sosyal-medyada-yayilan-cesmeye-binlerce-kisi-gitti-su-kurudu-koyluler-uzgun-1086544540.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

adana, suçlu, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)