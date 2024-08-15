https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/baykonurda-basarili-firlatma-rus-progress-ms-28-kargo-araci-uzaya-cikarildi-1086867851.html

Baykonur’da başarılı fırlatma: Rus Progress MS-28 kargo aracı uzaya çıkarıldı

Baykonur’da başarılı fırlatma: Rus Progress MS-28 kargo aracı uzaya çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo taşıyan Progress MS-28 uzay aracının Soyuz-2.1a roketiyle Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılarak uzaya çıkarıldığı... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T10:54+0300

2024-08-15T10:54+0300

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yaşam

roscosmos

soyuz-2.1a

progress ms-28

uzay

uluslararası uzay istasyonu (uui)

baykonur uzay üssü

zvezda

bilim

teknoloji

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Rus uzay ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyus-2.1a roketinin başarılı bir şekilde uzaya çıkarak Progress MS-28 kargo aracını Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu yörüngeye ulaştırdığı ifade edildi.Progress MS-28 aracının iki gün sürecek uçuşun ardından 17 Ağustos sabahı istasyonun Rusya’ya ait bölümündeki Zvezda modülüne kenetleneceği bildirildi.Kargo aracının görev süresinin 179 gün olması bekleniyor.Söz konusu araçla istasyona, sistem ve mürettebatın ihtiyaçlarına yönelik 1.2 tonu kuru yük olmak üzere 2.6 ton kargo, çeşitli deneyler için ekipman, 950 kilogram yakıt, 420 kilogram içme suyu ve 50 kilogram azot ulaştırılacak.

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roscosmos, soyuz-2.1a, progress ms-28, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), baykonur uzay üssü, zvezda, bilim, teknoloji