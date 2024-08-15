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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
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Baykonur’da başarılı fırlatma: Rus Progress MS-28 kargo aracı uzaya çıkarıldı
Baykonur’da başarılı fırlatma: Rus Progress MS-28 kargo aracı uzaya çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo taşıyan Progress MS-28 uzay aracının Soyuz-2.1a roketiyle Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılarak uzaya çıkarıldığı... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T10:54+0300
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yaşam
roscosmos
soyuz-2.1a
progress ms-28
uzay
uluslararası uzay istasyonu (uui)
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Rus uzay ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyus-2.1a roketinin başarılı bir şekilde uzaya çıkarak Progress MS-28 kargo aracını Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu yörüngeye ulaştırdığı ifade edildi.Progress MS-28 aracının iki gün sürecek uçuşun ardından 17 Ağustos sabahı istasyonun Rusya’ya ait bölümündeki Zvezda modülüne kenetleneceği bildirildi.Kargo aracının görev süresinin 179 gün olması bekleniyor.Söz konusu araçla istasyona, sistem ve mürettebatın ihtiyaçlarına yönelik 1.2 tonu kuru yük olmak üzere 2.6 ton kargo, çeşitli deneyler için ekipman, 950 kilogram yakıt, 420 kilogram içme suyu ve 50 kilogram azot ulaştırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/astronotlar-uzayda-mahsur-kaldi-nasadan-kurtarma-operasyonu-icin-bos-koltuklar-formulu-1086859001.html
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roscosmos, soyuz-2.1a, progress ms-28, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), baykonur uzay üssü, zvezda, bilim, teknoloji
roscosmos, soyuz-2.1a, progress ms-28, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), baykonur uzay üssü, zvezda, bilim, teknoloji

Baykonur’da başarılı fırlatma: Rus Progress MS-28 kargo aracı uzaya çıkarıldı

10:54 15.08.2024 (güncellendi: 10:58 15.08.2024)
© Roscosmos / Ivan TimoshenkoSoyuz roketi
Soyuz roketi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© Roscosmos / Ivan Timoshenko
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Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo taşıyan Progress MS-28 uzay aracının Soyuz-2.1a roketiyle Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılarak uzaya çıkarıldığı belirtildi.
Rus uzay ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyus-2.1a roketinin başarılı bir şekilde uzaya çıkarak Progress MS-28 kargo aracını Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu yörüngeye ulaştırdığı ifade edildi.
Progress MS-28 aracının iki gün sürecek uçuşun ardından 17 Ağustos sabahı istasyonun Rusya’ya ait bölümündeki Zvezda modülüne kenetleneceği bildirildi.
Kargo aracının görev süresinin 179 gün olması bekleniyor.
Söz konusu araçla istasyona, sistem ve mürettebatın ihtiyaçlarına yönelik 1.2 tonu kuru yük olmak üzere 2.6 ton kargo, çeşitli deneyler için ekipman, 950 kilogram yakıt, 420 kilogram içme suyu ve 50 kilogram azot ulaştırılacak.
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