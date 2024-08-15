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Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA'dan kurtarma operasyonu için 'boş koltuklar' formülü
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA'dan kurtarma operasyonu için 'boş koltuklar' formülü
Sputnik Türkiye
NASA'ya ait Boeing Starliner mekiğiyle iki haftalık bir görev için uzaya gönderilen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, uzayda mahsur kaldı. Haziran... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T07:10+0300
2024-08-15T07:10+0300
yaşam
nasa
astronomi
astronot
mahsur kalma
uzay
uzay aracı
iss
uluslararası uzay istasyonu (iss)
bilim
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NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticisi Ken Bowersox, bir basın toplantısında astronotların dönüşüyle ilgili bir tarih vermekten kaçındı. Boeing Starliner mekiğinde tespit edilen arıza nedeniyle astronotların planlanan dönüşü defalarca ertelendi. Bowersox, dönüş tarihiyle ilgili kararın birkaç hafta içinde alınacağını belirtti ancak karar için acele edilmediğinin altını çizdi.Alternatif kurtarma planları masadaBowersox, astronotları kurtarmak için farklı seçenekler üzerinde çalışıldığını ifade etti. En dikkat çeken seçeneklerden biri, SpaceX'in Şubat 2025'te planlanan seferinde, dört astronot yerine iki koltuğun boş bırakılarak Wilmore ve Williams'ın bu mekikle Dünya'ya getirilmesi. Ayrıca arızalı Boeing mekiğinin boş olarak Dünya'ya dönmesi de seçenekler arasında değerlendiriliyor.Boeing Starliner’da süregelen sorunlarBoeing'in Starliner mekiği, 5 Haziran'da uzaya fırlatıldı ancak hemen ardından helyum sızıntısı tespit edildi. Mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bulunamadı ve bu nedenle astronotların dönüşü dört kez ertelendi. Bu durum, NASA’nın güvenlik kaygılarını artırırken, astronotların dönüşü için alınacak kararın önemini de vurguluyor.NASA’dan ‘Zamanımız var’ mesajıBowersox, "Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz" diyerek, kararın aceleye getirilmemesi gerektiğini belirtti. NASA, astronotların güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmesi için tüm seçenekleri titizlikle değerlendirmeye devam ediyor.Astronotlar Wilmore ve Williams'ın nasıl ve ne zaman yeryüzüne döneceği sorusu, dünya genelinde merakla bekleniyor. NASA'nın önümüzdeki haftalarda alacağı karar, hem astronotların kaderini belirleyecek hem de uzay operasyonları tarihinde önemli bir yer edinecek.
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nasa, astronomi, astronot, mahsur kalma, uzay, uzay aracı, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), bilim, teknoloji
nasa, astronomi, astronot, mahsur kalma, uzay, uzay aracı, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), bilim, teknoloji

Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA'dan kurtarma operasyonu için 'boş koltuklar' formülü

07:10 15.08.2024
© PixabayAstronot, uzay, dünya
Astronot, uzay, dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© Pixabay
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NASA'ya ait Boeing Starliner mekiğiyle iki haftalık bir görev için uzaya gönderilen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, uzayda mahsur kaldı. Haziran ayının başından bu yana ISS'te bekleyen astronotların Dünya'ya dönüşü belirsizliğini koruyor. NASA, astronotların ne zaman ve nasıl döneceğine dair henüz kesin bir karar vermiş değil.
NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticisi Ken Bowersox, bir basın toplantısında astronotların dönüşüyle ilgili bir tarih vermekten kaçındı. Boeing Starliner mekiğinde tespit edilen arıza nedeniyle astronotların planlanan dönüşü defalarca ertelendi. Bowersox, dönüş tarihiyle ilgili kararın birkaç hafta içinde alınacağını belirtti ancak karar için acele edilmediğinin altını çizdi.

Alternatif kurtarma planları masada

Bowersox, astronotları kurtarmak için farklı seçenekler üzerinde çalışıldığını ifade etti. En dikkat çeken seçeneklerden biri, SpaceX'in Şubat 2025'te planlanan seferinde, dört astronot yerine iki koltuğun boş bırakılarak Wilmore ve Williams'ın bu mekikle Dünya'ya getirilmesi. Ayrıca arızalı Boeing mekiğinin boş olarak Dünya'ya dönmesi de seçenekler arasında değerlendiriliyor.

Boeing Starliner’da süregelen sorunlar

Boeing'in Starliner mekiği, 5 Haziran'da uzaya fırlatıldı ancak hemen ardından helyum sızıntısı tespit edildi. Mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bulunamadı ve bu nedenle astronotların dönüşü dört kez ertelendi. Bu durum, NASA’nın güvenlik kaygılarını artırırken, astronotların dönüşü için alınacak kararın önemini de vurguluyor.

NASA’dan ‘Zamanımız var’ mesajı

Bowersox, "Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz" diyerek, kararın aceleye getirilmemesi gerektiğini belirtti. NASA, astronotların güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmesi için tüm seçenekleri titizlikle değerlendirmeye devam ediyor.
Astronotlar Wilmore ve Williams'ın nasıl ve ne zaman yeryüzüne döneceği sorusu, dünya genelinde merakla bekleniyor. NASA'nın önümüzdeki haftalarda alacağı karar, hem astronotların kaderini belirleyecek hem de uzay operasyonları tarihinde önemli bir yer edinecek.
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