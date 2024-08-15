https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/astronotlar-uzayda-mahsur-kaldi-nasadan-kurtarma-operasyonu-icin-bos-koltuklar-formulu-1086859001.html

Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA'dan kurtarma operasyonu için 'boş koltuklar' formülü

Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA'dan kurtarma operasyonu için 'boş koltuklar' formülü

Sputnik Türkiye

NASA'ya ait Boeing Starliner mekiğiyle iki haftalık bir görev için uzaya gönderilen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, uzayda mahsur kaldı. Haziran... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T07:10+0300

2024-08-15T07:10+0300

2024-08-15T07:10+0300

yaşam

nasa

astronomi

astronot

mahsur kalma

uzay

uzay aracı

iss

uluslararası uzay istasyonu (iss)

bilim

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NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticisi Ken Bowersox, bir basın toplantısında astronotların dönüşüyle ilgili bir tarih vermekten kaçındı. Boeing Starliner mekiğinde tespit edilen arıza nedeniyle astronotların planlanan dönüşü defalarca ertelendi. Bowersox, dönüş tarihiyle ilgili kararın birkaç hafta içinde alınacağını belirtti ancak karar için acele edilmediğinin altını çizdi.Alternatif kurtarma planları masadaBowersox, astronotları kurtarmak için farklı seçenekler üzerinde çalışıldığını ifade etti. En dikkat çeken seçeneklerden biri, SpaceX'in Şubat 2025'te planlanan seferinde, dört astronot yerine iki koltuğun boş bırakılarak Wilmore ve Williams'ın bu mekikle Dünya'ya getirilmesi. Ayrıca arızalı Boeing mekiğinin boş olarak Dünya'ya dönmesi de seçenekler arasında değerlendiriliyor.Boeing Starliner’da süregelen sorunlarBoeing'in Starliner mekiği, 5 Haziran'da uzaya fırlatıldı ancak hemen ardından helyum sızıntısı tespit edildi. Mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bulunamadı ve bu nedenle astronotların dönüşü dört kez ertelendi. Bu durum, NASA’nın güvenlik kaygılarını artırırken, astronotların dönüşü için alınacak kararın önemini de vurguluyor.NASA’dan ‘Zamanımız var’ mesajıBowersox, "Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz" diyerek, kararın aceleye getirilmemesi gerektiğini belirtti. NASA, astronotların güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmesi için tüm seçenekleri titizlikle değerlendirmeye devam ediyor.Astronotlar Wilmore ve Williams'ın nasıl ve ne zaman yeryüzüne döneceği sorusu, dünya genelinde merakla bekleniyor. NASA'nın önümüzdeki haftalarda alacağı karar, hem astronotların kaderini belirleyecek hem de uzay operasyonları tarihinde önemli bir yer edinecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/uefa-super-kupasini-alarak-tarihe-gecen-real-madridden-arda-guler-karari-1086858768.html

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nasa, astronomi, astronot, mahsur kalma, uzay, uzay aracı, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), bilim, teknoloji