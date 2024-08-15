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Bakan Yerlikaya: Dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da nefeslerini kesiyoruz
Bakan Yerlikaya: Dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da nefeslerini kesiyoruz
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T21:31+0300
2024-08-15T21:31+0300
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içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
jandarma
subay
astsubay
mezuniyet töreni
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün düzenlenen törenle 4 bin 117 subay ve astsubay öğrencinin vatan nöbetine katılacağını, Jandarma Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gücüne güç katacağını belirtti.Eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan bütün subay ve astsubay adaylarını tebrik eden Yerlikaya, devlet ve millet için üstlenecekleri görevlerinde başarılar diledi.Bakan Yerlikaya, jandarma mensuplarına şöyle seslendi:'Hakk'a ve hukuka riayetten asla ama asla ayrılmayacaksınız'Eğitimlerini tamamlayan subay ve astsubayların Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için cansiperane görevlerinin başında bulunduğunu dile getiren Yerlikaya konuşmasında şu cümleleri zikretti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeryüzünde yaşanan adaletsizliklere, zulümlere ve haksızlıklara karşı, insanlık adına verdiği mücadelenin, Doğu'dan Batı'ya, Asya'dan Afrika'ya, Gazze'den Kosova'ya yüreklere umut olmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Mazlumların çığlıklarına, kan revan olan topraklara, ölen çocuklara ve ağlayan annelere kör ve sağır olunan bir çağda, zat-ı devletlerinizin liderliği, insanlığı ayakta tutuyor. Bizler de 22 yıldır mücadelesini verdiğiniz büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Zat-ı devletlerinizin ifade ettikleri gibi, 'Devleti korumanın yegane yolu, bağrından çıktığınız milleti korumaktan geçer.' Biz, bu sözünüzü aklımızdan hiç çıkarmıyoruz" diye konuştu.'Nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz'Bakan Yerlikaya, "Dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz. Halkımızın huzurunu bozmaya yeltenen suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri... Sizlere diyoruz ki, 'Çıkmaz sokaktasınız.' Sizleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmek bizim milletimize sözümüzdür" ifadelerini kullandı ve sözlerinde duracakların vurguladı.Aralarında elleri öpülesi annelerin, evlatlarının üzerindeki şanlı üniformaya gururla bakan babaların olduğunu söyleyen Yerlikaya, bu gururun, bu vatan için evlatlarını yetiştiren anne baların olduğunu aktardı.Yerlikaya, bu gururun, göğsünde al bayrağı şerefle taşıyan yiğitlerin, Türk milletinin olduğunu da dile getirerek, "Bin yıldır Anadolu'yu, bu toprakları bizlere vatan kılmak için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz silah arkadaşlarına ve şehadete eren bütün şühedayı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/cumhurbaskani-erdogan-kirmizi-kategorideki-bir-caniden-de-doktugu-butun-kanlarin-hesabini-sorduk-1086898407.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, jandarma, subay, astsubay, mezuniyet töreni, terör
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, jandarma, subay, astsubay, mezuniyet töreni, terör

Bakan Yerlikaya: Dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da nefeslerini kesiyoruz

21:31 15.08.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırımİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da nefeslerini kestiklerini, kesmeye de devam edecekleri vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün düzenlenen törenle 4 bin 117 subay ve astsubay öğrencinin vatan nöbetine katılacağını, Jandarma Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gücüne güç katacağını belirtti.
Eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan bütün subay ve astsubay adaylarını tebrik eden Yerlikaya, devlet ve millet için üstlenecekleri görevlerinde başarılar diledi.
Bakan Yerlikaya, jandarma mensuplarına şöyle seslendi:

Sizler, 185 yıllık büyük bir çınarın, nice kahramanlar yetiştiren şehitler ocağı bir teşkilatın koca yüreklerisiniz. Hainlere karşı devletimizin keskin kılıcı, milletimizin yüreğinde yaşattığı birer şefkat timsalisiniz. Kanun ve asayişten sorumlu nizam ordumuzsunuz. Afet bölgelerinde, o en zor günlerde darda kalmış vatandaşlarımıza uzanan merhamet elisiniz. Sizler, gündüzleri gece, geceleri gündüz yapanlarsınız. Mazlumların sığınağı, inlerinde yaşayan hainlerin korkulu rüyalarısınız.

'Hakk'a ve hukuka riayetten asla ama asla ayrılmayacaksınız'

Eğitimlerini tamamlayan subay ve astsubayların Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için cansiperane görevlerinin başında bulunduğunu dile getiren Yerlikaya konuşmasında şu cümleleri zikretti:

Sizler de bu eğitimlerinizi tamamladınız ve görevlerinize başlayacaksınız. Tarihi zaferle ve şerefle dolu ülkemizin şanlı üniformasını giyeceksiniz. Görev yaptığınız her an unutmamanız gereken en önemli şey, devletimize ve milletimize sadakatten, hukuka ve demokrasiye bağlılıktan asla ayrılmamanızdır. Masumlara merhametinizi kuşanacak, vicdansızlar karşısında sıradağlar gibi duracaksınız. Temel hak ve hürriyetlere hürmetten, Hakk'a ve hukuka riayetten asla ama asla ayrılmayacaksınız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeryüzünde yaşanan adaletsizliklere, zulümlere ve haksızlıklara karşı, insanlık adına verdiği mücadelenin, Doğu'dan Batı'ya, Asya'dan Afrika'ya, Gazze'den Kosova'ya yüreklere umut olmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Mazlumların çığlıklarına, kan revan olan topraklara, ölen çocuklara ve ağlayan annelere kör ve sağır olunan bir çağda, zat-ı devletlerinizin liderliği, insanlığı ayakta tutuyor. Bizler de 22 yıldır mücadelesini verdiğiniz büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Zat-ı devletlerinizin ifade ettikleri gibi, 'Devleti korumanın yegane yolu, bağrından çıktığınız milleti korumaktan geçer.' Biz, bu sözünüzü aklımızdan hiç çıkarmıyoruz" diye konuştu.

'Nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz'

Bakan Yerlikaya, "Dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz. Halkımızın huzurunu bozmaya yeltenen suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri... Sizlere diyoruz ki, 'Çıkmaz sokaktasınız.' Sizleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmek bizim milletimize sözümüzdür" ifadelerini kullandı ve sözlerinde duracakların vurguladı.
Aralarında elleri öpülesi annelerin, evlatlarının üzerindeki şanlı üniformaya gururla bakan babaların olduğunu söyleyen Yerlikaya, bu gururun, bu vatan için evlatlarını yetiştiren anne baların olduğunu aktardı.
Yerlikaya, bu gururun, göğsünde al bayrağı şerefle taşıyan yiğitlerin, Türk milletinin olduğunu da dile getirerek, "Bin yıldır Anadolu'yu, bu toprakları bizlere vatan kılmak için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz silah arkadaşlarına ve şehadete eren bütün şühedayı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum" ifadesini kullandı.
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