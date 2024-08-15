https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bakan-yerlikaya-dagdaki-teroristlerin-de-sehirlerdeki-eskiyalarin-da-nefeslerini-kesiyoruz-1086901258.html

Bakan Yerlikaya: Dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da nefeslerini kesiyoruz

Bakan Yerlikaya: Dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da nefeslerini kesiyoruz

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T21:31+0300

2024-08-15T21:31+0300

2024-08-15T21:31+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

jandarma

subay

astsubay

mezuniyet töreni

terör

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün düzenlenen törenle 4 bin 117 subay ve astsubay öğrencinin vatan nöbetine katılacağını, Jandarma Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gücüne güç katacağını belirtti.Eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan bütün subay ve astsubay adaylarını tebrik eden Yerlikaya, devlet ve millet için üstlenecekleri görevlerinde başarılar diledi.Bakan Yerlikaya, jandarma mensuplarına şöyle seslendi:'Hakk'a ve hukuka riayetten asla ama asla ayrılmayacaksınız'Eğitimlerini tamamlayan subay ve astsubayların Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için cansiperane görevlerinin başında bulunduğunu dile getiren Yerlikaya konuşmasında şu cümleleri zikretti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeryüzünde yaşanan adaletsizliklere, zulümlere ve haksızlıklara karşı, insanlık adına verdiği mücadelenin, Doğu'dan Batı'ya, Asya'dan Afrika'ya, Gazze'den Kosova'ya yüreklere umut olmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Mazlumların çığlıklarına, kan revan olan topraklara, ölen çocuklara ve ağlayan annelere kör ve sağır olunan bir çağda, zat-ı devletlerinizin liderliği, insanlığı ayakta tutuyor. Bizler de 22 yıldır mücadelesini verdiğiniz büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Zat-ı devletlerinizin ifade ettikleri gibi, 'Devleti korumanın yegane yolu, bağrından çıktığınız milleti korumaktan geçer.' Biz, bu sözünüzü aklımızdan hiç çıkarmıyoruz" diye konuştu.'Nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz'Bakan Yerlikaya, "Dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz. Halkımızın huzurunu bozmaya yeltenen suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri... Sizlere diyoruz ki, 'Çıkmaz sokaktasınız.' Sizleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmek bizim milletimize sözümüzdür" ifadelerini kullandı ve sözlerinde duracakların vurguladı.Aralarında elleri öpülesi annelerin, evlatlarının üzerindeki şanlı üniformaya gururla bakan babaların olduğunu söyleyen Yerlikaya, bu gururun, bu vatan için evlatlarını yetiştiren anne baların olduğunu aktardı.Yerlikaya, bu gururun, göğsünde al bayrağı şerefle taşıyan yiğitlerin, Türk milletinin olduğunu da dile getirerek, "Bin yıldır Anadolu'yu, bu toprakları bizlere vatan kılmak için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz silah arkadaşlarına ve şehadete eren bütün şühedayı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum" ifadesini kullandı.

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, jandarma, subay, astsubay, mezuniyet töreni, terör