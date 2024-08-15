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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini devletten kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini devletten kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada "Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T20:21+0300
2024-08-15T20:21+0300
2024-08-15T20:28+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
terör
terör örgütleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.Terörle mücadeleye değinen Erdoğan "Kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanların hesabını sorduk" diyerek "Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız" dedi ve "Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin" şeklinde konuştu.
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recep tayyip erdoğan, terör, terör örgütleri
recep tayyip erdoğan, terör, terör örgütleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini devletten kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız
20:21 15.08.2024 (güncellendi: 20:28 15.08.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada "Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız" açıklamasın da bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.
Terörle mücadeleye değinen Erdoğan "Kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanların hesabını sorduk" diyerek "Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız" dedi ve "Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin" şeklinde konuştu.