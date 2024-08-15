https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/cumhurbaskani-erdogan-kirmizi-kategorideki-bir-caniden-de-doktugu-butun-kanlarin-hesabini-sorduk-1086898407.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini devletten kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini devletten kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada "Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T20:21+0300

2024-08-15T20:21+0300

2024-08-15T20:28+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

terör

terör örgütleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086898250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c165fc3da23655313deffe8d9b38e2b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.Terörle mücadeleye değinen Erdoğan "Kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanların hesabını sorduk" diyerek "Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız" dedi ve "Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin" şeklinde konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, terör, terör örgütleri