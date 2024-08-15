https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bakan-ersoy-duyurdu-essiz-bir-bust-gun-yuzune-cikarildi-1086872619.html
Bakan Ersoy duyurdu: 'Eşsiz bir büst gün yüzüne çıkarıldı'
Bakan Ersoy duyurdu: 'Eşsiz bir büst gün yüzüne çıkarıldı'
Sputnik Türkiye
Düzce'de sürdürülen kazı çalışmalarında İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapan Proklos'a ait olduğu düşünülen bir büst gün yüzüne çıkarıldı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T13:20+0300
2024-08-15T13:20+0300
2024-08-15T13:23+0300
türkiye
düzce
imparator hadrian
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet akif ersoy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086870630_0:142:1200:817_1920x0_80_0_0_650e522775953a69bcbcd9ae80caf258.jpg
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzce'de sürdürülen arkeolojik kazılarla ilgili sosyal medyasından duyuru yaptı. Kazılarda İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliğini yapmış M. Iulius Proklos'a ait olduğu düşünülen bir büstün gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Kültür mirasımıza kazandırdıBakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/orduda-bizans-donemine-ait-in-situ-zemin-mozaigi-bulundu-1086725658.html
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düzce, imparator hadrian, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet akif ersoy
düzce, imparator hadrian, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet akif ersoy
Bakan Ersoy duyurdu: 'Eşsiz bir büst gün yüzüne çıkarıldı'
13:20 15.08.2024 (güncellendi: 13:23 15.08.2024)
Düzce'de sürdürülen kazı çalışmalarında İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapan Proklos'a ait olduğu düşünülen bir büst gün yüzüne çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzce'de sürdürülen arkeolojik kazılarla ilgili sosyal medyasından duyuru yaptı. Kazılarda İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliğini yapmış M. Iulius Proklos'a ait olduğu düşünülen bir büstün gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.
Kültür mirasımıza kazandırdı
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Düzce ilimizde bulunan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, İmparator Hadrian Dönemi'nde imparator rahipliği yapmış olan M. Iulius Proklos'a ait olduğu düşünülen, eşsiz bir büst gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlarımızın ve kazı ekibimizin titiz çalışmaları sayesinde bu değerli eseri kültür mirasımıza kazandırdık. Emek veren tüm ekibimize gönülden teşekkür ediyorum."