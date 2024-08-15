https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bakan-ersoy-duyurdu-essiz-bir-bust-gun-yuzune-cikarildi-1086872619.html

Bakan Ersoy duyurdu: 'Eşsiz bir büst gün yüzüne çıkarıldı'

Bakan Ersoy duyurdu: 'Eşsiz bir büst gün yüzüne çıkarıldı'

Sputnik Türkiye

Düzce'de sürdürülen kazı çalışmalarında İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapan Proklos'a ait olduğu düşünülen bir büst gün yüzüne çıkarıldı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T13:20+0300

2024-08-15T13:20+0300

2024-08-15T13:23+0300

türkiye

düzce

imparator hadrian

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet akif ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzce'de sürdürülen arkeolojik kazılarla ilgili sosyal medyasından duyuru yaptı. Kazılarda İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliğini yapmış M. Iulius Proklos'a ait olduğu düşünülen bir büstün gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Kültür mirasımıza kazandırdıBakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/orduda-bizans-donemine-ait-in-situ-zemin-mozaigi-bulundu-1086725658.html

türkiye

düzce

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Sputnik Türkiye

düzce, imparator hadrian, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet akif ersoy