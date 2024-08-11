https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/orduda-bizans-donemine-ait-in-situ-zemin-mozaigi-bulundu-1086725658.html

Ordu'da Bizans dönemine ait 'in-situ zemin mozaiği' bulundu

Ordu'da Bizans dönemine ait 'in-situ zemin mozaiği' bulundu

Sputnik Türkiye

Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda, erken Bizans dönemine ait 'in-situ zemin mozaiğine' ulaşıldı. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T15:02+0300

2024-08-11T15:02+0300

2024-08-11T15:03+0300

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Ordu'da bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda, Bizans döneminden kalma in-situ zemin mozaiği bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ordu Müzesi Müdürlüğümüzün başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser, Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor. Projede çalışan ve kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Milattan sonra 5-6. yüzyıllardan kalma bir eserBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser, Ordu'da açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor.Aziz Konstantin ve Helena Manastırı Kilisesi’nde açığa çıkarılan in-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim dikkate alındığında, milattan sonra 5 ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendiriliyor. In-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim bağlamında değerlendirildiğinde, mozaikteki geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.In-situ zemin mozaiği nedir?In-situ zemin mozaiği, bir mozaik tasarımının uygulama alanında, yani yerinde yapılması anlamına geliyor. Bu tür mozaikler, zemin veya duvar gibi yüzeylerin doğrudan mozaik taşlarla kaplanması için yerinde uygulanıyor. Genellikle mermer, cam, seramik, taş gibi dayanıklı malzemeler kullanılır ve tasarım, taşların uygulama alanında doğrudan yerleştirilmesiyle oluşturulur. Bu yöntem, yüzeyin özgün tasarımlar ve desenlerle kaplanmasına olanak tanır.Özellikle Bizans İmparatorluğu, mozaik sanatında önemli bir mirasa sahiptir ve in-situ zemin mozaikleri bu dönemde yaygın olarak kullanılmıştır. Bu mozaikler, genellikle Hristiyanlıkla ilgili dini sahneleri, figüratif tasarımları ve geometrik desenleri içerir.

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