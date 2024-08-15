‘Herhalde Kamala Harris’e Suriye burada İran burada diye hızlandırılmış kurs veriyorlar’

“Biden’ın çekilmesinin üzerinden haftalar geçti, daha kadına karşısına geçip onu sıkıştıracak bir tane soru sormadılar. Ayaküstü koridorda yakalıyorlar o da diyor ki ‘15 gün sonra bir basın toplantısı yapabilirim’. Amerikan başkanlığına aday ama bu tavır anlaşılır gibi değil. Medyanın önemli bir kısmı da bunu kabullenip üzerini örtüyor ve ‘iyi taktik’ diyorlar. Bize medyayla ilgili filmler, kitaplar dayayan insanlar şimdi kadının tek bir zor soru sormadan başkan olmasını normal karşılıyorlar.

Kadının gerçekten soru sorulduğunda saçmaladığı sabit. Daha önce birçok örnekleri var. Biden bu kadından çok hoşlanmıyordu, 2020 başkanlık seçimi aday adaylığı sırasında televizyon tartışmalarında ırkçı olduğuna dair imalarla ona sataşmıştı.

Artık Amerika’da yeni gidenleri hızlı bir şekilde vatandaş yapıyorlar. Daha kadının içerikli tek bir cümlesine rastlamadım. Bu kadında zeka, bilgi, birikim var diyemiyorum. Herhalde Suriye burada İran burada diye hızlandırılmış kurs veriyorlar.”