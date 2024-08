‘Herhalde Kamala Harris’e Suriye burada İran burada diye hızlandırılmış kurs veriyorlar’

“Amerikan medyasının yüzde 80’i şu an liberal, demokrat eğilimli ve Trump karşıtı. Eskiden cumhuriyetçi olan insanların çoğu bile şu an öbür tarafta. Trump onların altından halıyı çekti. Bu seçimde kazanırsa Trump damarı büyük ihtimalle partiye iyice hakim olacak. Yıllarca muhafazakarlık kasan adamlar şimdi Kamala’ya oy verecek. Kamala’nın muhafazakar hiçbir tarafı yok. Küçük bazı kusurlarla şu an kamuoyu yoklamaları Trump aleyhine bir tercih gibi görünüyor. Vance’i garip diyerek çerçevelediler. Diğer adamdan (Tim Walz) daha normal biri. Kamala aday olduktan sonra öyle bir taarruza geçtiler ki bir baktık liberal televizyonlarda yüzlerce insan ‘Abuk subuk adamlar’ diyerek aynı ifadeleri kullanıyor.

Bütün Amerikalılar ve ona oy verenler Trump’ın ne kadar abuk olduğunu zaten biliyor. Ama önerdiği politikalar ve çerçevesinde bir abukluk yok.

3-4 hafta önce Trump’a suikast düzenlendi. Ekrandaki göçmen istatistiklerine bakmak için kafasını çevirmeseydi şu an Trump yoktu, dünya da farklı bir yerdi. Şiddet mi olurdu ne olurdu bilemeyiz. 10-15 sene önce Obama’ya böyle bir suikast yapılsaydı ne olurdu? Sanki şu anda o tetikçi çocuğu araştırmamak için bir çaba harcanıyor. Medya açısından eşit şartlarda değiller. Trump her zamankinden daha popüler. Kamala ekonomiyle ilgili tek bir harf telaffuz etmeden nasıl Trump’ın önüne geçiyor anlamıyorum.”