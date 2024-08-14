https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/turk-is-buyuk-miting-yapacagiz-diyerek-acikladi-az-kazanandan-az-vergi-alinmali-1086848296.html

TÜRK-İŞ büyük miting yapacağız diyerek açıkladı: 'Az kazanandan az vergi alınmalı'

TÜRK-İŞ büyük miting yapacağız diyerek açıkladı: 'Az kazanandan az vergi alınmalı'

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Tek Gıda-İş Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan Alemdar, 9 Temmuz'da HAK-İŞ, DİSK ve TÜRK-İŞ olarak bir araya gelerek işçi sınıfının... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T18:41+0300

2024-08-14T18:41+0300

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, "Az kazanandan az vergi alınmalıdır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır" dedi.Çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantının ardından ortak bir açıklama yapılarak hükümete çağrıda bulunduklarını belirten Alemdar, sorunların çözümüne ilişkin somut adım atılmadığını ileri sürdü.Bu doğrultuda yönetim kuruluna yetki verildiğini vurgulayan Alemdar, "Yönetim kurulumuzda alınan kararla, birini bugün gerçekleştirdiğimiz gibi, 7 bölgede genişletilmiş toplantılar, 81 ilimizde basın açıklaması, ardından Çerkezköy ve Zonguldak'ta miting yapılması kararlaştırıldı. Bu girişimlerimizden sonuç alınmaması halinde eylemlerimizin artarak devam edeceği karara bağlandı" diye konuştu.'TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını kabul etmemiz mümkün değil'Yayımladıkları 10 maddelik ortak bildirinin başlığının "İnsan onuruna yaraşır bir yaşam talep ediyoruz" olarak belirlediklerini ifade eden Alemdar konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Az kazanandan az vergi alınmalıdır'Ülkedeki gelir adaletini sağlamak için vergi sistemindeki adaletin sağlanması gerektiğini belirten Alemdar, "Az kazanandan az vergi alınmalıdır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır" dedi.21 Ağustos'ta 81 il temsilcisi ve şube başkanlarıyla Türkiye'ye bir çağrı yapacaklarının altını çizen Alemdar, konuşmasına şu cümleler ile devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/turk-isten-enflasyon-farki-zammi-aciklamasi-tum-toplu-is-sozlesmelerine-uygulansin-1086595700.html

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