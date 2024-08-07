https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/turk-isten-enflasyon-farki-zammi-aciklamasi-tum-toplu-is-sozlesmelerine-uygulansin-1086595700.html

TÜRK-İŞ'ten enflasyon farkı zammı açıklaması: 'Tüm toplu iş sözleşmelerine uygulansın'

TÜRK-İŞ'ten enflasyon farkı zammı açıklaması: 'Tüm toplu iş sözleşmelerine uygulansın'

Sputnik Türkiye

Türkiye İşçi Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu, toplantısında yüzde 24.73'lük enflasyon farkı zammının, sözleşme tarihi fark etmeksizin, tüm toplu iş... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T16:59+0300

2024-08-07T16:59+0300

2024-08-07T16:59+0300

ekonomi

türk-iş

türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)

zam

enflasyon

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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında toplanarak çalışma hayatındaki güncel sorunlar görüşüşdüğü ve toplantının ardından yayınlanan bildiride de kurul tarafından alınan kararlara yer verildiği aktarıldı.Toplantı çerçevesinde 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinde; yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlamasından ve enflasyondan kaynaklı 6 aylık ücret zamlarında farklılıkların ortaya çıktığı belirtilerek, iş barışının sağlanması ve ücretlerdeki dengenin bozulmaması için Ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine uygulanan yüzde 24.73 oranının diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanması talep edildi.'Enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir'Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve artan oranlar çalışanları mağdur ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır'Bildiride yer alan taleplere ilişkin çalışmalara devam edileceği de ifade edilerek, “Bu kapsamda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları önümüzdeki hafta bölgelere giderek bölge ve illerde tüm şube başkanları ve il temsilcileri ile ortak toplantı yapacak olup belirlenecek eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ato-baskani-barandan-enflasyon-degerlendirmesi-alinan-tedbirler-de-sonuc-vermeye-basladi-1086595003.html

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türk-iş, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), zam, enflasyon