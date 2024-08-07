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TÜRK-İŞ'ten enflasyon farkı zammı açıklaması: 'Tüm toplu iş sözleşmelerine uygulansın'
TÜRK-İŞ'ten enflasyon farkı zammı açıklaması: 'Tüm toplu iş sözleşmelerine uygulansın'
Sputnik Türkiye
Türkiye İşçi Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu, toplantısında yüzde 24.73'lük enflasyon farkı zammının, sözleşme tarihi fark etmeksizin, tüm toplu iş... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T16:59+0300
2024-08-07T16:59+0300
ekonomi
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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında toplanarak çalışma hayatındaki güncel sorunlar görüşüşdüğü ve toplantının ardından yayınlanan bildiride de kurul tarafından alınan kararlara yer verildiği aktarıldı.Toplantı çerçevesinde 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinde; yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlamasından ve enflasyondan kaynaklı 6 aylık ücret zamlarında farklılıkların ortaya çıktığı belirtilerek, iş barışının sağlanması ve ücretlerdeki dengenin bozulmaması için Ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine uygulanan yüzde 24.73 oranının diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanması talep edildi.'Enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir'Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve artan oranlar çalışanları mağdur ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır'Bildiride yer alan taleplere ilişkin çalışmalara devam edileceği de ifade edilerek, “Bu kapsamda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları önümüzdeki hafta bölgelere giderek bölge ve illerde tüm şube başkanları ve il temsilcileri ile ortak toplantı yapacak olup belirlenecek eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulunuldu.
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türk-iş, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), zam, enflasyon
türk-iş, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş), zam, enflasyon

TÜRK-İŞ'ten enflasyon farkı zammı açıklaması: 'Tüm toplu iş sözleşmelerine uygulansın'

16:59 07.08.2024
© İHA / -AW243187TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu çalışma hayatı gündemine ilişkin ortak basın toplantısı düzenleyerek, asgari ücret zammı başta olmak üzere 10 maddelik talepte bulundu.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu çalışma hayatı gündemine ilişkin ortak basın toplantısı düzenleyerek, asgari ücret zammı başta olmak üzere 10 maddelik talepte bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© İHA / -AW243187
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Türkiye İşçi Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu, toplantısında yüzde 24.73'lük enflasyon farkı zammının, sözleşme tarihi fark etmeksizin, tüm toplu iş sözleşmelerine uygulanması istendi.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında toplanarak çalışma hayatındaki güncel sorunlar görüşüşdüğü ve toplantının ardından yayınlanan bildiride de kurul tarafından alınan kararlara yer verildiği aktarıldı.
Toplantı çerçevesinde 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinde; yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlamasından ve enflasyondan kaynaklı 6 aylık ücret zamlarında farklılıkların ortaya çıktığı belirtilerek, iş barışının sağlanması ve ücretlerdeki dengenin bozulmaması için Ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine uygulanan yüzde 24.73 oranının diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanması talep edildi.

'Enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir'

Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve artan oranlar çalışanları mağdur ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vergi dilimleri başlangıcının düşük ve sonrasında tarife aralığının dar olması nedeniyle bu durum işçinin eline geçen net tutarın ve satın alma gücünün azalmasına refahının düşmesine neden olmaktadır. Bu sistem adil değildir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vergi sisteminin 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebimizdir. Bu talep meclisin öncelikli gündemi olmalıdır. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre söz konusu zam oranları henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik ve doğalgaz fiyatına yüzde otuz sekiz oranında bir zam yapılmıştır. Açıklanan enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir.

'Eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır'

Bildiride yer alan taleplere ilişkin çalışmalara devam edileceği de ifade edilerek, “Bu kapsamda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları önümüzdeki hafta bölgelere giderek bölge ve illerde tüm şube başkanları ve il temsilcileri ile ortak toplantı yapacak olup belirlenecek eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulunuldu.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
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