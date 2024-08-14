Sırbistan: Avrupa'daki eğilimler I. Dünya Savaşı öncesindeki havayı hatırlatıyor

Başkan Putin ve Rusya’nın Batı Avrupa'daki popülaritesi, milyonlarca Alman’ın birdenbire Ruslara aşık olmasından kaynaklanmıyor. Ne birinci ne ikinci dünya savaşında ne de sonrasında Rusları hiç sevmediler. Ancak Rusya’nın desteklediği değerleri görüyorlar. Tanrıları, ulusları ve aileleriyle birlikte yaşamak istiyorlar. Oysa onlara, bu değerlere sahip olmayan bir toplum dayatılıyor.