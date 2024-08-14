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Sırbistan: Avrupa'daki eğilimler I. Dünya Savaşı öncesindeki havayı hatırlatıyor
Sırbistan: Avrupa'daki eğilimler I. Dünya Savaşı öncesindeki havayı hatırlatıyor
Sputnik Türkiye
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin, Avrupa’daki mevcut eğilimlerin I. Dünya Savaşı öncesindeki havayı hatırlattığını belirterek, “Şimdi de Rusofobi... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
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Vulin, Sputnik’e verdiği röportajda, Batı ve özellikle Avrupa’daki artarak sertleşen Rus karşıtlığını ve kıtada çatışmayı önleme olasılığını değerlendirdi.“Halihazırda Avrupa'daki eğilimler, I. Dünya Savaşı öncesindeki havayı hatırlatıyor” diyen Vulin, sözlerini şöyle sürdürdü:Vulin, Avrupa’da Rusya’yla çatışmadan nasıl kaçınabileceği sorusuna, “Rusya'nın yenilmeyeceğini herkese açıkça gösterecek kadar güçlü olması halinde çatışma önlenebilir” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başta Almanya olmak üzer Batı Avrupa ülkelerindeki popülaritesindeki artışın sebebine de değinen Vulin, bu konuda şu yorumda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/sirbistan-basbakan-yardimcisi-vulin-avrupa-rusyayla-catismaya-dogru-surukleniyor-1086782740.html
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sırbistan, aleksandar vulin, rusya, batı, avrupa, rusofobi, vladimir putin, değer
sırbistan, aleksandar vulin, rusya, batı, avrupa, rusofobi, vladimir putin, değer

Sırbistan: Avrupa'daki eğilimler I. Dünya Savaşı öncesindeki havayı hatırlatıyor

09:45 14.08.2024 (güncellendi: 09:50 14.08.2024)
© Sputnik / Kristina KormilitsinaSırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© Sputnik / Kristina Kormilitsina
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Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin, Avrupa’daki mevcut eğilimlerin I. Dünya Savaşı öncesindeki havayı hatırlattığını belirterek, “Şimdi de Rusofobi yayılıyor” dedi.
Vulin, Sputnik’e verdiği röportajda, Batı ve özellikle Avrupa’daki artarak sertleşen Rus karşıtlığını ve kıtada çatışmayı önleme olasılığını değerlendirdi.
“Halihazırda Avrupa'daki eğilimler, I. Dünya Savaşı öncesindeki havayı hatırlatıyor” diyen Vulin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her dünya savaşından önce belli bir fobi var. O zamanlar Sırbofobi vardı. 2. Dünya Savaşı'ndan önce Yahudofobi vardı, şimdi de Rusofobi yayılıyor. Ruslara karşı her türlü kötülüğe izin veriliyor ve her türlü yalan kabul edilebiliyor.

Vulin, Avrupa’da Rusya’yla çatışmadan nasıl kaçınabileceği sorusuna, “Rusya'nın yenilmeyeceğini herkese açıkça gösterecek kadar güçlü olması halinde çatışma önlenebilir” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başta Almanya olmak üzer Batı Avrupa ülkelerindeki popülaritesindeki artışın sebebine de değinen Vulin, bu konuda şu yorumda bulundu:
Başkan Putin ve Rusya’nın Batı Avrupa'daki popülaritesi, milyonlarca Alman’ın birdenbire Ruslara aşık olmasından kaynaklanmıyor. Ne birinci ne ikinci dünya savaşında ne de sonrasında Rusları hiç sevmediler. Ancak Rusya’nın desteklediği değerleri görüyorlar. Tanrıları, ulusları ve aileleriyle birlikte yaşamak istiyorlar. Oysa onlara, bu değerlere sahip olmayan bir toplum dayatılıyor.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
DÜNYA
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: ‘Avrupa, Rusya’yla çatışmaya doğru sürükleniyor’
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