Sırbistan: Avrupa'daki eğilimler I. Dünya Savaşı öncesindeki havayı hatırlatıyor

Her dünya savaşından önce belli bir fobi var. O zamanlar Sırbofobi vardı. 2. Dünya Savaşı'ndan önce Yahudofobi vardı, şimdi de Rusofobi yayılıyor. Ruslara karşı her türlü kötülüğe izin veriliyor ve her türlü yalan kabul edilebiliyor.