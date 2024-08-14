https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rusyada-alman-linde-sirketine-ait-varliklara-mahkeme-karariyla-el-koyuldu-1086830757.html

Rusya'da Alman Linde şirketine ait varlıklara mahkeme kararıyla el koyuldu

Rusya'da Alman Linde şirketine ait varlıklara mahkeme kararıyla el koyuldu

Sputnik Türkiye

Rusya'da mahkeme, Almanya merkezli Linde şirketine ait yaklaşık 1.2 milyar dolar değerindeki varlıklara el koyulmasına hükmetti. 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T13:46+0300

2024-08-14T13:46+0300

2024-08-14T13:46+0300

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St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi'nde, RusHimAlyans şirketinin Linde şirketinin Rusya'daki iştiraki Linde Russia UK Limited aleyhine açtığı dava görüldü.Mahkeme, Linde Russia UK Limited'e ait yaklaşık 1.2 milyar dolar değerindeki varlıkların dondurulmasına karar verdi.Linde, Commerzbank ile Rusya'da kurulacak doğalgaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.Projede yer alan RusHimAlyans, yaptırımları gerekçe göstererek yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler aleyhine dava açmıştı.Rusya'da daha önce de Commerzbank'a ait 94.9 milyon avro değerindeki varlıkların tazminat olarak Gazprom iştiraki RusHimAlyans şirketine verilmesine karar verilmişti.

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