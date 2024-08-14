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Rusya'dan benzinle ilgili yeni karar: İhracat yasağı bir kez daha uzatıldı
Rusya'dan benzinle ilgili yeni karar: İhracat yasağı bir kez daha uzatıldı
Sputnik Türkiye
Rusya hükümeti, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattı. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
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Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki benzin talebinde mevsimsel artış yaşandığı belirtildi.Bazı rafinerilerde planlanan bakım çalışmalarının yapıldığı da bildirilen açıklamada, bu nedenle iç piyasadaki dengeyi korumak adına benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Aralık'a kadar uzatıldığı kaydedildi.Açıklamada, yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar kapsamında yapılan benzin ihracatının kısıtlamalardan muaf tutulduğu vurgulandı.Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere yapılan ihracata muafiyet getirmişti.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye gireceğini ve Ekim 2024'e kadar süreceğini bildirmişti.
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rusya, benzin, benzin fiyatları, ihracat, ihracat hacmi, novak, aleksandr novak, rusya enerji bakanlığı, yasak, kısıtlama, ticari kısıtlama
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Rusya'dan benzinle ilgili yeni karar: İhracat yasağı bir kez daha uzatıldı

12:47 14.08.2024
© Sputnik / Natalia SeliverstovaМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Rusya hükümeti, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattı.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki benzin talebinde mevsimsel artış yaşandığı belirtildi.

Bazı rafinerilerde planlanan bakım çalışmalarının yapıldığı da bildirilen açıklamada, bu nedenle iç piyasadaki dengeyi korumak adına benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Aralık'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar kapsamında yapılan benzin ihracatının kısıtlamalardan muaf tutulduğu vurgulandı.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere yapılan ihracata muafiyet getirmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye gireceğini ve Ekim 2024'e kadar süreceğini bildirmişti.
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